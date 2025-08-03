3 августа в Украине отмечают День Воздушных Сил

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отмечают в первое воскресенье августа.

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3 августа в Украине отмечается День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который ежегодно празднуют в первое воскресенье августа в соответствии с Указом Президента от 27 июня 2007 года. В этот день также чествуют несколько международных и национальных событий, в частности День распространения информации о синдроме гвоздики, Всемирный день арбуза, День сестер и Международный день прощения. Об этом сообщено 3 августа 2025 года.

Православная церковь в этот день чтит память святых преподобных Исаакия, Долмата и Фавста.

Выдающиеся фигуры, которые родились 3 августа:

- 135 лет назад (1890-1945) родился Антон Чекмановский (настоящее имя - Антон Нивинский), украинский писатель, публицист, журналист, культурный и общественно-политический деятель, муж Галины Журбы.

- 130 лет назад (1895-1990) родился Григорий Домашовец, украинский публицист, редактор и религиозный деятель, проживавший в США.

- 120 лет назад (1905-1985) родился Иван Никитович Францевич, выдающийся украинский ученый в области физической химии и материаловедения, основатель первого в мире академического Института металлокерамики и специальных сплавов (ныне - Институт проблем материаловедения им. И. М. Францевича НАН Украины).

- 100 лет назад (1925-1986) родился Владимир Николаевич Верменич, украинский композитор, дирижер и педагог, автор музыки к известным песням, таким как «Бархатцы» (слова М. Сингаевского), «Иду я росами» (слова А. Богачука), «Я мечтаю о море» (слова В. Сосюры), «На калине меня мать колыхала» (слова А. Мясткивского) и «Полевая царевна» (слова М. Сома).

- 100 лет назад (1925-2021) родился Василий Онуфриевич Омеляненко, украинский мастер декоративного искусства.

- 90 лет назад (1935-2017) родился Иван Ананьевич Ковтонюк, украинский художник.

События, произошедшие 3 августа:

- 1904 - Члены британской экспедиции стали первыми представителями Запада, которые вошли в священный город Лхаса в Тибете.

- 1922 - Радио Нью-Йорка впервые в мире применило звуковой радиоэффект: стук дверей имитировали с помощью двух кусков дерева.

- 1926 - В Лондоне на площади Пикадилли установили первые светофоры.

- 1960 - Нигер получил независимость от Франции.

- 2000 - Верховный суд Чили принял решение о лишении парламентской неприкосновенности Августо Пиночета.

- 2014 - В провинции Юньнань (Китай) произошло землетрясение магнитудой 6,3, которое унесло жизни по меньшей мере 150 человек, вызвало значительные разрушения и серьезно повредило коммуникации.

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