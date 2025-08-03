3 серпня в Україні відзначають День Повітряних Сил

День Повітряних Сил Збройних Сил України відзначають у першу неділю серпня.

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3 серпня в Україні відзначається День Повітряних Сил Збройних Сил України, який щорічно святкують у першу неділю серпня відповідно до Указу Президента від 27 червня 2007 року. Цього дня також вшановують кілька міжнародних і національних подій, зокрема День поширення інформації про синдром гвоздики, Всесвітній день кавуна, День сестер і Міжнародний день прощення. Про це повідомлено 3 серпня 2025 року.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святих преподобних Ісаакія, Долмата і Фавста.

Видатні постаті, які народилися 3 серпня:

135 років тому (1890–1945) народився Антін Чекмановський (справжнє ім’я – Антон Нивинський), український письменник, публіцист, журналіст, культурний і громадсько-політичний діяч, чоловік Галини Журби.

(1890–1945) народився Антін Чекмановський (справжнє ім’я – Антон Нивинський), український письменник, публіцист, журналіст, культурний і громадсько-політичний діяч, чоловік Галини Журби. 130 років тому (1895–1990) народився Григорій Домашовець, український публіцист, редактор і релігійний діяч, який проживав у США.

(1895–1990) народився Григорій Домашовець, український публіцист, редактор і релігійний діяч, який проживав у США. 120 років тому (1905–1985) народився Іван Микитович Францевич, видатний український учений у галузі фізичної хімії та матеріалознавства, засновник першого у світі академічного Інституту металокераміки і спеціальних сплавів (нині – Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України).

(1905–1985) народився Іван Микитович Францевич, видатний український учений у галузі фізичної хімії та матеріалознавства, засновник першого у світі академічного Інституту металокераміки і спеціальних сплавів (нині – Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України). 100 років тому (1925–1986) народився Володимир Миколайович Верменич, український композитор, диригент і педагог, автор музики до відомих пісень, таких як «Чорнобривці» (слова М. Сингаївського), «Іду я росами» (слова О. Богачука), «Я мрію про море» (слова В. Сосюри), «На калині мене мати колихала» (слова А. М’ястківського) та «Польова царівна» (слова М. Сома).

(1925–1986) народився Володимир Миколайович Верменич, український композитор, диригент і педагог, автор музики до відомих пісень, таких як «Чорнобривці» (слова М. Сингаївського), «Іду я росами» (слова О. Богачука), «Я мрію про море» (слова В. Сосюри), «На калині мене мати колихала» (слова А. М’ястківського) та «Польова царівна» (слова М. Сома). 100 років тому (1925–2021) народився Василь Онуфрійович Омеляненко, український майстер декоративного мистецтва.

(1925–2021) народився Василь Онуфрійович Омеляненко, український майстер декоративного мистецтва. 90 років тому (1935–2017) народився Іван Ананійович Ковтонюк, український художник.

Події, що відбулися 3 серпня:

1904 – Члени британської експедиції стали першими представниками Заходу, які увійшли до священного міста Лхаса в Тибеті.

1922 – Радіо Нью-Йорка вперше у світі застосувало звуковий радіоефект: стукіт дверей імітували за допомогою двох шматків дерева.

1926 – У Лондоні на площі Пікаділлі встановили перші світлофори.

1960 – Нігер здобув незалежність від Франції.

2000 – Верховний суд Чилі ухвалив рішення про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета.

2014 – У провінції Юньнань (Китай) стався землетрус магнітудою 6,3, який забрав життя щонайменше 150 осіб, спричинив значні руйнування та серйозно пошкодив комунікації.

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