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3 серпня в Україні відзначають День Повітряних Сил

09:43, 3 серпня 2025
День Повітряних Сил Збройних Сил України відзначають у першу неділю серпня.
3 серпня в Україні відзначають День Повітряних Сил
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3 серпня в Україні відзначається День Повітряних Сил Збройних Сил України, який щорічно святкують у першу неділю серпня відповідно до Указу Президента від 27 червня 2007 року. Цього дня також вшановують кілька міжнародних і національних подій, зокрема День поширення інформації про синдром гвоздики, Всесвітній день кавуна, День сестер і Міжнародний день прощення. Про це повідомлено 3 серпня 2025 року.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святих преподобних Ісаакія, Долмата і Фавста.

Видатні постаті, які народилися 3 серпня:

  • 135 років тому (1890–1945) народився Антін Чекмановський (справжнє ім’я – Антон Нивинський), український письменник, публіцист, журналіст, культурний і громадсько-політичний діяч, чоловік Галини Журби.
  • 130 років тому (1895–1990) народився Григорій Домашовець, український публіцист, редактор і релігійний діяч, який проживав у США.
  • 120 років тому (1905–1985) народився Іван Микитович Францевич, видатний український учений у галузі фізичної хімії та матеріалознавства, засновник першого у світі академічного Інституту металокераміки і спеціальних сплавів (нині – Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України).
  • 100 років тому (1925–1986) народився Володимир Миколайович Верменич, український композитор, диригент і педагог, автор музики до відомих пісень, таких як «Чорнобривці» (слова М. Сингаївського), «Іду я росами» (слова О. Богачука), «Я мрію про море» (слова В. Сосюри), «На калині мене мати колихала» (слова А. М’ястківського) та «Польова царівна» (слова М. Сома).
  • 100 років тому (1925–2021) народився Василь Онуфрійович Омеляненко, український майстер декоративного мистецтва.
  • 90 років тому (1935–2017) народився Іван Ананійович Ковтонюк, український художник.

Події, що відбулися 3 серпня:

  • 1904 – Члени британської експедиції стали першими представниками Заходу, які увійшли до священного міста Лхаса в Тибеті.
  • 1922 – Радіо Нью-Йорка вперше у світі застосувало звуковий радіоефект: стукіт дверей імітували за допомогою двох шматків дерева.
  • 1926 – У Лондоні на площі Пікаділлі встановили перші світлофори.
  • 1960 – Нігер здобув незалежність від Франції.
  • 2000 – Верховний суд Чилі ухвалив рішення про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета.
  • 2014 – У провінції Юньнань (Китай) стався землетрус магнітудою 6,3, який забрав життя щонайменше 150 осіб, спричинив значні руйнування та серйозно пошкодив комунікації.

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