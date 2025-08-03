$75 млн на вітер – понад 60 тисяч тонн продовольчої допомоги США простоюють на складах

США планують знищити частину невикористаної гуманітарної допомоги.

Фото: The Washington Post

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Понад 60 тисяч тонн продовольчої гуманітарної допомоги від США залишаються незадіяними на складах по всьому світу, а частину з них планують знищити. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на дані Державного департаменту США.

Згідно з публікацією, у штаті Джорджія тисячі тонн продовольчої допомоги простоюють після припинення діяльності Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Найближчим часом частину цих запасів планують знищити, хоча причини такого рішення не уточнюються. У штаті Род-Айленд також залишаються не затребуваними близько 185 тисяч коробок із продовольством, оплачених американською владою, але не відправлених за призначенням. Їхня загальна вартість оцінюється приблизно в 75 мільйонів доларів.

The Washington Post зазначає, що США не поспішають реалізовувати ці запаси, і значна частина гуманітарної допомоги залишається невикористаною. Причини затримок із розподілом та рішення про знищення частини продуктів у статті не деталізуються.

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