$75 млн на ветер – более 60 тысяч тонн продовольственной помощи США простаивают на складах

США планируют уничтожить часть неиспользованной гуманитарной помощи.

Фото: The Washington Post

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Более 60 тысяч тонн продовольственной гуманитарной помощи от США остаются незадействованными на складах по всему миру, а часть из них планируют уничтожить. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на данные Государственного департамента США.

Согласно публикации, в штате Джорджия тысячи тонн продовольственной помощи простаивают после прекращения деятельности Агентства по международному развитию (USAID). В ближайшее время часть этих запасов планируют уничтожить, хотя причины такого решения не уточняются. В штате Род-Айленд также остаются не востребованными около 185 тысяч коробок с продовольствием, оплаченных американскими властями, но не отправленных по назначению. Их общая стоимость оценивается примерно в 75 миллионов долларов.

The Washington Post отмечает, что США не спешат реализовывать эти запасы, и значительная часть гуманитарной помощи остается неиспользованной. Причины задержек с распределением и решение об уничтожении части продуктов в статье не детализируются.

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