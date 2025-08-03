Зеленський звільнив двох голів адміністрацій Гайдая та Юрченка, підозрюваних у корупційній схемі з БПЛА та РЕБ

Зеленський звільнив голів Мукачівської РДА та Рубіжанської МВА після викриття корупційної схеми НАБУ і САП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №98/2025-рп та №99/2025-рп про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації та Андрія Юрченка з посади голови Рубіжанської міської військово-цивільної адміністрації. Обидва посадовці згадуються як підозрювані в корупційній справі, яку напередодні викрили Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

За словами Зеленського, він заслухав доповіді директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка.

«Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України. Вдячний антикорупційним органам за роботу», – зазначив Зеленський.

Як повідомили в НАБУ, спільно з САП було викрито корупційну схему, пов’язану із закупівлею безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Схема полягала в укладенні державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами, де до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину як неправомірна вигода.

Наразі чотирьох осіб затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Деталі справи НАБУ та САП обіцяють оприлюднити згодом на своїх офіційних ресурсах.

Фото: НАБУ

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.