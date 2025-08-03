У Дії стався збій – не вдається увійти в застосунок

Користувачі не можуть увійти в застосунок «Дія».

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У державному мобільному застосунку «Дія» зафіксовано технічний збій, через який деякі користувачі не можуть увійти до системи.

При спробі авторизації в застосунку в частини користувачів з’являється повідомлення про помилку.

Користувачам варто мати при собі паперові документи, щоб уникнути незручностей у разі потреби підтвердження особи чи інших даних.

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