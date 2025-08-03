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В Австралии выпал снег – кенгуру прыгают по сугробам, сотни авто застряли на дорогах

10:55, 3 августа 2025
Австралию накрыла зимняя стихия – снег, ливни и наводнения в нескольких штатах.
В Австралии выпал снег – кенгуру прыгают по сугробам, сотни авто застряли на дорогах
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Австралию накрыл редкий холодный фронт, который принес снегопады в регионы, где снег является исключительным явлением. В отдельных районах высота снежного покрова достигала 15 см, а кенгуру заметили прыгающими по сугробам. Об этом сообщило издание The Guardian.

Снегопад вызвал значительные осложнения, в частности в Новом Южном Уэльсе, где Служба чрезвычайных ситуаций штата (SES) сообщила, что до 100 автомобилей застряли на шоссе Нью-Ингленд, Вотерфол Вей, Норрис Драйв и Графтон Роуд на северных плоскогорьях из-за сильного снега. По данным SES, глубина снега в этом районе была беспрецедентной. В Квинсленде снег выпал в юго-восточных районах, в частности вокруг Станторпа, Уорвика и Далвина. Видеозаписи, опубликованные организацией Higgins Storm Chasing в социальных сетях, зафиксировали снегопад в Далвине около 16:00 по местному времени.

Помимо снега, в других частях Нового Южного Уэльса наблюдались сильные дожди. SES выпустила 28 предупреждений для жителей регионов Кофс-Кост, Среднее Северное побережье, Верхний Хантер и Новая Англия, прогнозируя суточное количество осадков от 65 до 100 мм, а в отдельных случаях - более 130 мм. Помощник комиссара SES Николь Хоган предупредила, что сильные дожди могут вызвать затопление дорог и сделать их непроходимыми. «В Тамворте наши бригады обыскивают низменные районы, чтобы предупредить местных жителей о потенциальных локальных внезапных наводнениях и перекрытии дорог сегодня вечером», - отметила она.

Хоган призвала общину избегать поездок по затопленным дорогам, подчеркивая: «Если вы наткнетесь на затопленную дорогу, развернитесь и найдите альтернативный маршрут». Сильные дожди уже вызвали повышение уровня рек, в частности умеренные наводнения вдоль реки Пил в Тамворте и реки Намой в Ганнеди.

В районах Армидейла и Гайра в Новом Южном Уэльсе сообщалось о необычно высоком уровне снега, а в течение субботы прогнозируется до 50 см осадков. Хоган подчеркнула, что гололедица создает значительный риск и опасные дорожные условия на северных плоскогорьях. «У нас есть аварийные бригады, которые заранее готовы реагировать на любые спасательные операции, но мы просим общину избегать ненужных поездок», - добавила она. Водителям, которые все же отправляются в дорогу, рекомендуют тормозить осторожно и двигаться медленно.

Кроме того, синоптики прогнозируют разрушительные порывы ветра со скоростью более 90 км/ч и большие волны. Для реагирования на непогоду в Новом Южном Уэльсе было привлечено более 1000 волонтеров SES. С начала непогоды служба получила 750 вызовов о помощи.

Этот холодный фронт стал первым за много лет, принесшим снег в регионы Австралии, где многие местные жители никогда раньше не видели снега.

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Австралия

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