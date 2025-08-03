Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки ближе к России, чтобы проверить ядерные угрозы

Трамп отправил атомные субмарины к границам России в ответ на угрозы Медведева.

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Президент США Дональд Трамп распорядился переместить две атомные подводные лодки ближе к границам России в ответ на агрессивную ядерную риторику Дмитрия Медведева. Этот шаг стал кульминацией словесной перепалки между лидерами, развернувшейся в социальных сетях, сообщило издание The Telegraph.

Медведев ранее назвал требования США о прекращении огня «шагом к войне» и пригрозил ядерным ударом в случае дальнейшей эскалации. В ответ Трамп отправил атомные субмарины ближе к России, заявив, что таким образом разоблачает «ядерный блеф» Москвы. Несмотря на провокационный характер действий США, Кремль пока воздерживается от официальной реакции, хотя обычно отвечает на подобные шаги симметрично.

«Решение господина Трампа имеет скорее театральный характер, чем свидетельствует об изменении ядерной позиции США», - отмечает The Telegraph. Американские аналитики считают молчание Кремля признаком дипломатической игры со стороны президента РФ Владимира Путина, который, вероятно, пытается избежать эскалации. В то же время прокремлевские комментаторы в российских медиа высмеяли действия Трампа, называя их «истерикой» и «бессмысленной болтовней».

Эксперты предполагают, что главная цель маневра США - усилить давление на Путина, который пока не демонстрирует готовности к уступкам в вопросе войны в Украине. Трамп предупредил, что если до 8 августа не будет прогресса в переговорах, Соединенные Штаты введут новые санкции и торговые ограничения против союзников Москвы.

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