Сбой в Дії из-за обновления сертификатов безопасности – пользователей призывают обновить приложение

Пользователям Дії советуют срочно обновить приложение для защиты информации.

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В государственном приложении «Дія» произошел технический сбой, вызванный обновлением сертификатов шифрования SSL. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Этой ночью команда Дії обновила сертификаты шифрования SSL. Мы делаем это регулярно, ведь Дія должна быть не только удобной, но и безопасной", - отметил Федоров, объясняя причину временных неполадок в работе приложения.

Команда «Дії» также сообщила, что вечером 2 августа были модернизированы сертификаты безопасности SSL, которые обеспечивают защищенное соединение между устройством пользователя и приложением или сайтом, исключая вмешательство посторонних лиц. В связи с этим пользователей призывают как можно быстрее обновить приложение до актуальной версии, чтобы обеспечить безопасное использование всех функций.

Обновление доступно по ссылкам: для iOS - App Store, для Android - Google Play.

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