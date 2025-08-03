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Сенат США отложил голосование за санкции против России

10:37, 3 августа 2025
США не успели принять закон о жестких санкциях против РФ до летних каникул.
Сенат США отложил голосование за санкции против России
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Сенат США, преимущественно по инициативе республиканцев, отложил рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России перед началом летнего перерыва, что фактически предоставило президенту Дональду Трампу полную свободу действий в вопросе экономического давления на Москву. Об этом сообщило издание The Hill.

Несмотря на усилия союзников Украины в Сенате, которые пытались добиться голосования до перерыва, законопроект, предусматривающий введение вторичных тарифов в размере 500% на импортеров российской нефти, так и не был принят. Зато администрация Трампа объявила о введении 25-процентных тарифов на Индию, которая является одним из ключевых покупателей российских энергоносителей.

Демократы и отдельные республиканцы выразили сомнения относительно решимости Трампа противостоять президенту РФ Владимиру Путину. «Я думаю, что он будет очень осторожным в своих действиях... Но он явно разочарован в Путине», - отметил сенатор Майк Раундс.

В то же время ряд сенаторов-республиканцев, в частности Пит Рикеттс, Стив Дейнс, Джон Кертис и Роджер Уикер, считают, что Сенат должен был бы проголосовать за законопроект еще до начала каникул. Они отметили необходимость сохранения этого инструмента давления в арсенале администрации, чтобы подготовиться к дальнейшим действиям осенью.

Отсрочка голосования за санкции вызвала дискуссии относительно стратегии США в противодействии России, особенно в контексте поддержки Украины, которая остается ключевым вопросом для международной политики.

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США россия санкции

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