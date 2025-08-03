В США начали проверку спецпрокурора, который выдвигал обвинения Трампу

В США расследуют действия экс-спецпрокурора Джека Смита по обвинениям в политической предвзятости.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Соединенных Штатах начато официальное расследование в отношении деятельности бывшего специального прокурора Джека Смита, который ранее выдвинул уголовные обвинения против Дональда Трампа по делу, связанному с выборами. Об этом сообщило издание The Guardian.

Проверка была инициирована после обвинений со стороны Дональда Трампа и его сторонников, которые утверждают, что Смит проводил расследование по политическим мотивам, нарушая федеральный закон Хэтча. Этот норматив запрещает государственным служащим участвовать в политической деятельности. Инициатором расследования стал сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон, который подал официальное обращение.

Офис специального советника США (OSC) подтвердил, что проверка деятельности Смита продолжается. По словам Коттона, Смит «беспрецедентно вмешивался в выборы 2024 года», в частности пытаясь ускорить судебный процесс против Трампа. Однако республиканцы пока не предоставили прямых доказательств, подтверждающих незаконность действий Смита.

Офис специального советника не имеет полномочий самостоятельно выдвигать обвинения. В случае выявления нарушений OSC может передать дело в Министерство юстиции США или инициировать дисциплинарные меры, включая увольнение Смита с должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.