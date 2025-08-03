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ГУР получило секретные документы новейшего атомного подводного крейсера РФ «Князь Пожарский»

11:49, 3 августа 2025
Разведка получила внутреннюю документацию стратегической субмарины с боевыми инструкциями для экипажа.
ГУР получило секретные документы новейшего атомного подводного крейсера РФ «Князь Пожарский»
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Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины получили доступ к закрытой внутренней документации о новейшем атомном подводном крейсере России - субмарине стратегического назначения К-555 «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А». Об этом сообщило ГУР.

В распоряжении украинской военной разведки оказались следующие документы:

- поименные списки экипажа подводной лодки с информацией о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;

- боевые инструкции для экипажа;

- боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;

- предписания по размещению экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;

- инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, привлеченных к этому процессу.

Кроме того, разведчики получили выписку из книги корабельных расписаний «Князя Пожарского» - объемного документа, который регулирует ежедневную боевую и повседневную деятельность субмарины.

Подводные лодки проекта 955А «Борей-А» являются ключевым элементом так называемой ядерной триады Кремля. Они оснащены 16 пусковыми шахтами для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава-30», каждая из которых способна нести до 10 боевых блоков.

«Князь Пожарский» вошел в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ РФ 24 июля 2025 года. Постоянное место базирования субмарины - город Гаджиево, Мурманская область. Церемонию принятия лодки на боевое дежурство лично возглавил президент России Владимир Путин.

Полученная украинскими разведчиками информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только «Князя Пожарского», но и других субмарин проекта 955А.

Фото: ГУР

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