«Заполнить не менее 20% вакансий судей» к сентябрю 2025 года: ВККС стала «заложником» плана Ukraine Facility, за который Украина получает средства от ЕС

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) по плану Ukraine Facility должна быстро заполнить 20% вакансий судей до конца сентября 2025 года, иначе Украине не засчитают выполнение индикатора и, соответственно, госбюджет рискует недополучить средства.

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На Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) «завязано» множество требований для получения Украиной финансирования от ЕС по плану Ukraine Facility.

Как неоднократно писала «Судебно-юридическая газета», Ukraine Facility – это достаточно четкий перечень задач по принципу «Reforms first – money later», в случае невыполнения которых Украина может не получить финансирование, что в нынешних условиях критически важно. За выполнением индикаторов можно следить в онлайн-режиме на правительственном портале.

«Мы уже потеряли за первый квартал 1,2 млрд евро. Из них 500 млн евро – это грантовые средства, потеряли из-за непроголосованных законов и обязательств по Ukraine Facility», – отметил министр финансов Сергей Марченко. А в 2024 году МИД писал срочное письмо депутатам, так как Верховная Рада не спешила с принятием закона о смягчении наказания коррупционерам путем заключения ими соглашений со следствием, что также (как это ни странно) было записано в требованиях Ukraine Facility. Из-за этого, как указывали в МИД, могло задержаться финансирование в размере 4 млрд евро.

Согласно договоренностям, за третий квартал Украина должна получить 300 млн евро гранта и 2,35 млрд евро займа от ЕС за выполнение в общей сложности 12 шагов.

Среди прочего, по этому плану в III квартале 2025 года Украина должна «закрыть» выполнением задачи «заполнить не менее 20% вакансий судей». То есть, Высшая квалификационная комиссия судей должна отобрать кандидатов по достаточно сложной процедуре, а Высший совет правосудия должен их назначить – до конца сентября 2025 года.

Кто конкретно прописал эти требования в обязательствах, предусмотренных Планом Ukraine Facility – не раскрывается, впрочем, очевидно, что лицо или группа лиц, формировавшие такие условия для получения средств Украиной, не пытались разобраться в процедурах отбора судей.

В настоящее время отбор судей в местные суды продолжается, в нем участвует около 8 тысяч человек. Даже при очень оптимистичных прогнозах, ВККС вряд ли завершит все процессы до конца III квартала.

До сих пор продолжается и конкурс в апелляционные суды. Если не будет волокиты, до сентября ВККС сможет предоставить рекомендации в рамках конкурса в административные и хозяйственные суды. Впрочем, относительно общих судов, которые рассматривают наибольший массив дел (гражданские и уголовные) и испытывают наибольший дефицит кадров – далеко не факт.

При этом возникает вопрос, не отразится ли такая спешка, обусловленная «бременем» необходимости выполнения требований для получения средств европейских партнеров, на качестве отбора судейских кадров.

Отметим, что эта задача в плане сформулирована так: «Не менее 20% вакансий судей, имеющихся по состоянию на 16 октября 2023 года (общее количество вакантных должностей 2205), заполняется на основе измененного законодательства», в частности с «привлечением Общественного совета добросовестности к оцениванию добросовестности кандидатов на должности судей в случаях, когда это требует закон».

Следует отметить, что уже IV квартал ВККС должна «закрыть» выполнением «маяка» по проведенному квалификационному оцениванию (проверке) 50% судей, которые должны были его пройти по состоянию на 30 сентября 2016 года с привлечением Общественного совета добросовестности.

При этом еще с I квартала 2025 года невыполненным «висит» такой индикатор, как увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Речь идет не просто о принятии закона, а о целой процедуре, где сначала должны появиться желающие занять должности в ВАКС, и потом они должны успешно пройти сложные процедуры отбора.

Однако до сих пор попытки быстро заполнить вакансии ВАКС не увенчались успехом. Верховной Раде даже пришлось упрощать соответствующие процедуры по просьбе ВККС. В частности, разрешить повторное участие в конкурсе тем кандидатам, которые уже провалили экзамен, не набрав необходимый проходной балл (законопроект 12331-2).

Глава ВККС Андрей Пасечник тогда написал письмо в Комитет ВР по вопросам правовой политики, в котором указал, что «задержки в проведении конкурса в Высший антикоррупционный суд (Апелляционную палату) сделают невозможным выполнение Плана Ukraine Facility».

К тому же, ВККС должна принять участие в выполнении такого индикатора, как создание новых Специализированного окружного административного суда (СОАС) и Специализированного апелляционного административного суда (СААС).

Среди невыполненных «маяков» на II квартал 2025 года остается вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добросовестности судей и процедуры их проверки (в рамках раздела «Усиление подотчетности, добросовестности и профессионализма судебной власти»).

Сейчас Верховная Рада проголосовала соответствующий законопроект 13165-2 в первом чтении. Как писала «Судебно-юридическая газета», он предусматривает, что после его вступления в силу проведение проверки декларации родственных связей и добросовестности судьи осуществляется ВККС по новому порядку.

Таким образом, авторы Ukraine Facility записали немало «реформ» в свой план, однако неизвестно, оценивалась ли реалистичность перспектив уложиться в сроки для выполнения этих требований.

По данным главы бюджетного комитета, Верховная Рада проголосует пакет законопроектов Ukraine Facility уже на этой неделе.

Автор: Наталя Мамченко

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