В Киеве полиция оштрафовала администраторшу клуба, где звучали российские песни

После публикации видео с вечеринки, где звучали российские песни, полиция привлекла к ответственности администраторшу заведения.

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В Голосеевском районе Киева полиция привлекла к административной ответственности администраторшу развлекательного заведения, в котором во время вечеринки звучали российские песни.

Видео инцидента на днях появилось в телеграм-каналах. На записи зафиксировано, как в клубе исполняются песни на языке страны-агрессора. На место выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт нарушения.

По результатам проверки на администраторшу был составлен протокол по ч. 1 ст. 155 КУоАП — нарушение правил предоставления услуг работниками сферы обслуживания.

Также правоохранители направили официальное обращение к Уполномоченному по защите государственного языка.

Напомним, что Кабинет Министров Украины 15 июля провел заседание, в ходе которого принял решение назначить Елену Ивановскую на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

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