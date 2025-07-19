У Києві поліція оштрафувала адміністраторку клубу, де лунали російські пісні

Після публікації відео з вечірки, де звучали російські пісні, поліція притягнула до відповідальності адміністраторку закладу.

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У Голосіївському районі Києва поліція притягнула до адміністративної відповідальності адміністраторку розважального закладу, в якому під час вечірки звучали російські пісні.

Відео інциденту на днях з'явилося в телеграм-каналах. На записі зафіксовано, як у клубі виконуються пісні мовою країни-агресора. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт порушення.

За результатами перевірки на адміністраторку склали протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП — порушення правил надання послуг працівниками сфери обслуговування.

Також правоохоронці направили офіційне звернення до Уповноваженого із захисту державної мови.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України 15 липня провів засідання, під час якого прийняв рішення призначити Олену Івановську на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

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