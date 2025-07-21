ВККС «по-тихому» переглянула результати кваліфікаційного іспиту у межах конкурсу до апеляційних судів – кандидат отримав допуск до співбесіди

Як виявилося, практичне завдання кандидата в загальний апеляційний суд Комісія взагалі не перевіряла.

Джерело фото: ВККС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 9 липня 2025 року вирішила допустити суддю Жовтневого (Соборного) райсуду міста Дніпропетровська Сергія Мельниченка до етапу «дослідження досьє та проведення співбесід» у межах конкурсу на посади суддів апеляційних загальних судів.

У квітні кандидат не був допущений до етапу співбесід, оскільки невдало виконав практичне завдання з кримінальної спеціалізації.

Справа у тому, що за друге модельне завдання, яке було виконане 18 лютого, суддя набрав 67 балів, але за перше – лише 2,5 бали (з 75 максимально можливих).

З отриманим результатом Сергій Мельниченко не погодився та звернувся до КАС ВС.

Під час підготовки відзиву на позов судді, ВККС з’ясувала, що модельне завдання кандидата взагалі належним чином не перевірялося членами екзаменаційної колегії.

«Модельне судове рішення з технічних причин не було оцінено членами екзаменаційної комісії» - зазначено у рішенні ВККС від 4 липня без деталізації суті проблеми.

4 липня Комісія вирішила здійснити перевірку першого модельного завдання, за яке Сергій Мельниченко отримав низький бал.

Після «переоцінки» частини практичного завдання Сергій Мельниченко набрав вже 63,5 бали. А за підсумками виконання всього практичного завдання – 130,5 балів (з максимально можливих 150 балів).

Відтак «за» допуск Сергія Мельниченка до співбесіди за підсумками успішного складання кваліфікаційного іспиту проголосували десять членів Комісії, а «проти» - 1 (Руслан Сидорович).

Цікаво, що хоча ВККС і погодилася виправити свою помилку, однак при цьому був порушений принцип анонімності, оскільки члени екзаменаційної колегії чітко розуміли, чию роботу вони перевіряють.

Також слід зазначити, що про перегляд результатів практичного завдання кандидата в апеляційні суди, Комісія вирішила публічно не сповіщати юридичну спільноту.

В цілому подібний перегляд результатів кваліфікаційного іспиту, особливо за відсутності рішення суду на користь кандидата, є виключенням, а не сталою практикою ВККС.

Нагадаємо, що етап кваліфікаційного іспиту наразі став найбільш скандальним у межах конкурсу на посади суддів апеляційних судів – на розгляді Верховного Суду знаходяться десятки справ щодо оскарження результатів виконання практичного завдання.

А 17 червня колегія суддів КАС ВС ухвалила рішення на користь одного з кандидатів в апеляційні адміністративні суди – судді Херсонського окружного адміністративного суду Віталія Попова, який оскаржував результати перевірки ВККС його практичного завдання. Однак вказане рішення поки що не набрало законної сили.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.