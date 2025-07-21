ВККС «по-тихому» пересмотрела результаты квалификационного экзамена в рамках конкурса в апелляционные суды – кандидат получил допуск к собеседованию

Как выяснилось, практическое задание кандидата в общий апелляционный суд Комиссия вообще не проверяла.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 9 июля 2025 года решила допустить судью Жовтневого (Соборного) райсуда города Днепропетровска Сергея Мельниченко к этапу «исследование досье и проведение собеседований» в рамках конкурса на должности судей общих апелляционных судов.

В апреле кандидат не был допущен к этапу собеседований, поскольку неудачно выполнил практическое задание по уголовной специализации.

Дело в том, что за второе модельное задание, которое было выполнено 18 февраля, судья набрал 67 баллов, но за первое – всего 2,5 балла (из 75 максимально возможных).

С полученным результатом Сергей Мельниченко не согласился и обратился с иском в КАС ВС.

Во время подготовки отзыва на иск судьи ВККС выяснила, что модельное задание кандидата вообще должным образом не проверялась членами экзаменационной коллегии.

«Модельное судебное решение по техническим причинам не было оценено членами экзаменационной комиссии» - отмечено в решении ВККС от 4 июля без детализации сути проблемы.

4 июля Комиссия решила провести проверку первого модельного задания, за которое Сергей Мельниченко получил низкий балл.

После «переоценки» части практического задания Сергей Мельниченко набрал уже 63,5 балла. А по итогам выполнения всего практического задания – 130,5 баллов (из максимально возможных 150 баллов).

В итоге, «за» допуск Сергея Мельниченко к собеседованию по итогам успешной сдачи квалификационного экзамена, проголосовали десять членов Комиссии, а «против» - 1 (Руслан Сидорович).

Интересно, что хотя ВККС и согласилась исправить свою ошибку, однако при этом был нарушен принцип анонимности, поскольку члены экзаменационной коллегии четко понимали, чью работу они проверяют.

Также следует отметить, что о пересмотре результатов практического задания кандидата в апелляционные суды, Комиссия решила публично не извещать юридическое сообщество.

В целом, подобный пересмотр результатов квалификационного экзамена, особенно при отсутствии решения суда в пользу кандидата, является исключением, а не устоявшейся практикой ВККС.

Напомним, что этап квалификационного экзамена стал наиболее скандальным в рамках конкурса на должности судей апелляционных судов – на рассмотрении Верховного Суда находятся десятки дел об обжаловании результатов выполнения практического задания.

А 17 июня коллегия судей КАС ВС вынесла решение в пользу одного из кандидатов в апелляционные административные суды – судьи Херсонского окружного административного суда Виталия Попова, который оспаривал результаты проверки ВККС его практического задания. Однако указанное решение пока что не вступило в законную силу.

Автор: Вячеслав Хрипун

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