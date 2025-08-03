В ЄС набули чинності нові правила прозорості для ChatGPT, Gemini та інших ШІ

У ЄС набули чинності вимоги до розробників ШІ і штрафи до $17,1 млн.

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У Європейському Союзі набули чинності нові вимоги щодо прозорості штучного інтелекту загального призначення, таких як чат-боти ChatGPT і Gemini, які використовуються для створення текстів, зображень чи програмування. Про це повідомило видання DW.

Згідно з новими правилами, розробники систем штучного інтелекту зобов’язані розкривати принципи роботи своїх моделей, а також дані, використані для їхнього навчання. Для найпотужніших моделей, які вважаються потенційно небезпечними для суспільства, необхідно надавати детальну документацію щодо вжитих заходів безпеки. Нововведення також спрямовані на захист інтелектуальної власності та прав авторів і власників контенту.

Починаючи з 2 серпня, фізичні особи отримали право подавати судові позови проти компаній, які розробляють ШІ, за порушення цих вимог. Новий європейський орган із нагляду за штучним інтелектом (European AI Office) розпочне перевірку нових моделей ШІ з серпня 2026 року, тоді як моделі, випущені до 2 серпня 2025 року, перевірятимуть із серпня 2027 року. За оцінками експертів, штрафи за порушення можуть сягати 17,1 мільйона доларів, що становить 3% річного обсягу ринку послуг ШІ.

Закон, який регулює ці нововведення, набув чинності в ЄС 1 серпня 2024 року. Його мета — забезпечити надійність і безпеку штучного інтелекту, розробленого та використовуваного в Євросоюзі, гарантувати захист основних прав громадян, створити гармонізований внутрішній ринок ШІ, а також сприяти інноваціям та залученню інвестицій у цю сферу.

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