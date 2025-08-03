Ціни на цигарки в Україні можуть зрости у 2,4 рази через підвищення акцизів у ЄС

ЄС планує підвищити акциз на цигарки на 139%.

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У Європейському Союзі готуються до значного підвищення мінімального акцизу на тютюнові вироби, що може призвести до зростання цін на цигарки в 2,4 раза. Ці зміни, ймовірно, вплинуть і на Україну, спричинивши подорожчання тютюнової продукції в найближчі роки. Про це повідомило видання ТСН.

Підвищення акцизу на 139% у ЄС

Європейський Союз планує переглянути тютюнову політику шляхом внесення змін до Директиви 2011/64/ЄС, яка регулює оподаткування тютюнових виробів. За словами експертів, ініціатива Брюсселя передбачає низку рішень, що спричинять зростання вартості цигарок спочатку в країнах ЄС, а згодом і в Україні. Ключовою зміною стане підвищення мінімального акцизу на цигарки з 90 до 215 євро за 1000 штук, що становить зростання на 139%. У 22 із 27 країн Євросоюзу це призведе до помітного зростання роздрібних цін на цигарки — на 1–2 євро за пачку. Лише п’ять країн — Бельгія, Франція, Фінляндія, Нідерланди та Ірландія — уже мають податкові ставки, які перевищують запропонований мінімум.

Нова директива також поширюватиметься на так звані «інноваційні продукти», зокрема електронні сигарети, тютюн для нагрівання та нікотинові пакетики, які підпадатимуть під нові мінімальні податки. Водночас шведський снюс залишиться поза сферою дії документа. Крім того, сировинний тютюн (raw tobacco) буде включено до електронної системи відстеження переміщення підакцизних товарів у межах ЄС.

За прогнозами Європейської комісії, нова система оподаткування дозволить країнам-членам ЄС додатково залучати близько 15 мільярдів євро щороку до бюджетів. Очікується також економія на охороні здоров’я в розмірі приблизно 6 мільярдів євро на рік завдяки зменшенню споживання тютюну.

Вплив на Україну

Для України ці зміни означають прискорення темпів підвищення тютюнових акцизів. Відповідно до Закону №4115, Україна мала досягти попередніх мінімальних стандартів ЄС до 2028 року. Однак у разі швидкого ухвалення нових правил Євросоюзом Україні доведеться адаптувати свою тютюнову політику раніше. Експерти прогнозують, що це спричинить різке зростання цін на сигарети в період із 2026 по 2028 роки. Водночас таке подорожчання може активізувати тіньовий ринок тютюнових виробів в Україні.

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