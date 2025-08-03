YouTube тестує функцію співавторів відео за прикладом Instagram і TikTok

Відео на YouTube можна буде публікувати з кількома авторами.

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YouTube запустив тестування нового інструменту, який дозволяє авторам контенту додавати співавторів до своїх відео. Про це повідомило видання Engadget. Нова функція нагадує механізм спільних публікацій, який уже успішно працює в Instagram і TikTok, і має на меті сприяти взаємному просуванню каналів серед різних аудиторій.

Згідно з нововведенням, основні автори зможуть вказувати інших співавторів відео, чиї імена відображатимуться поруч із ім’ям головного автора на сторінці каналу. Якщо співавторів буде багато, у мобільній версії YouTube з’являтиметься позначка «…та інші», при натисканні на яку відкриватиметься повний список співавторів разом із кнопками «Підписатися» для кожного з них.

Процес додавання співавтора, ймовірно, буде аналогічним до механізмів в Instagram і TikTok: основний автор контенту надсилатиме запрошення, яке інший автор повинен буде схвалити. Наразі залишається невідомим, чи отримають співавтори доступ до статистики відео, яка доступна основному автору.

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