Практика судів
  1. У світі

YouTube тестує функцію співавторів відео за прикладом Instagram і TikTok

13:01, 3 серпня 2025
Відео на YouTube можна буде публікувати з кількома авторами.
YouTube тестує функцію співавторів відео за прикладом Instagram і TikTok
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

YouTube запустив тестування нового інструменту, який дозволяє авторам контенту додавати співавторів до своїх відео. Про це повідомило видання Engadget. Нова функція нагадує механізм спільних публікацій, який уже успішно працює в Instagram і TikTok, і має на меті сприяти взаємному просуванню каналів серед різних аудиторій.

Згідно з нововведенням, основні автори зможуть вказувати інших співавторів відео, чиї імена відображатимуться поруч із ім’ям головного автора на сторінці каналу. Якщо співавторів буде багато, у мобільній версії YouTube з’являтиметься позначка «…та інші», при натисканні на яку відкриватиметься повний список співавторів разом із кнопками «Підписатися» для кожного з них.

Процес додавання співавтора, ймовірно, буде аналогічним до механізмів в Instagram і TikTok: основний автор контенту надсилатиме запрошення, яке інший автор повинен буде схвалити. Наразі залишається невідомим, чи отримають співавтори доступ до статистики відео, яка доступна основному автору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

YouTube

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя не хоче бачити проблем, з якими стикаються суди – Рада суддів України

В органі суддівського врядування вважають, що Вища рада правосуддя фактично «прикриває» Державну судову адміністрацію від критики.

Спрощення оголошення ухилянтів у кримінальний розшук та цифровізація передачі даних щодо особового складу – які зміни вніс Кабмін

Уряд вніс зміни до порядку ведення військового обліку, порядку проведення призову на військову службу та до положення про ТЦК.

Генпрокурор зможе надавати вказівку керівнику органу досудового розслідування щодо надання йому матеріалів досудового розслідування – крім НАБУ

Невиконання керівником органу досудового розслідування законних вказівок та доручень прокурора буде підставою для доручення досудового розслідування іншому органу, крім кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснюється детективами НАБУ.

Конституційний Суд України затвердив Правила професійної етики судді КСУ

Суддя КСУ під час висловлення окремої думки має утримуватися від висловлювань, які можуть завдати шкоди авторитету КСУ, а також утримується від публічних висловлювань, зокрема у медіа та соціальних мережах, іншої поведінки, яка може підривати довіру до КСУ.

ВККС 15 серпня визначить переможців конкурсу на посади суддів апеляційних адміністративних судів

Станом на 1 серпня визнані такими, що відповідають посаді судді апеляційного адміністративного суду 43 претендента.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду