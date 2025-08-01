Спрощення оголошення ухилянтів у кримінальний розшук та цифровізація передачі даних щодо особового складу – які зміни вніс Кабмін

Уряд вніс зміни до порядку ведення військового обліку, порядку проведення призову на військову службу та до положення про ТЦК.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабмін постановою №916 вніс низку змін до постанов, що регулюють військовий облік, вручення повісток та направлення на службу.

Зокрема, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін цією постановою спростив порядок розсилання «бойових» повісток, дозволивши не лише вручати їх під особистий підпис, але й надсилати поштою. Якщо людина проігнорує таку повістку, їй загрожує не лише штраф за КУпАП, а кримінальна відповідальність. Тобто, не просто «розшук ТЦК» і «червона стрічка» у Резерв+, а справжній «кримінальний» розшук від правоохоронців за ухилення від призову.

«Судово-юридична газета» проаналізувала усі зміни, внесені постановою №916.

Зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну №1487

У п. 79 повноваження районних (міських) ТЦК доповнені нормою, що вони організовують внесення інформації до Реєстру «Оберіг» та резервістів у 30-денний строк після досягнення призовниками 25-річного віку без їх виклику до ТЦК про зняття їх з військового обліку призовників та взяття на облік військовозобов’язаних з одночасним присвоєнням військового звання «солдат (матрос) запасу» та зазначенням другої категорії запасу.

Тобто, після досягнення 25 років призовників до ТЦК не викликатимуть – а будуть переводити на облік військовозобов’язаних у Реєстрі «Оберіг» автоматично з одночасним присвоєнням звання.

Крім того, у Положенні про ТЦК, затвердженому постановою Кабміну від 23 лютого 2022 року №154, встановлюється, що керівник районного ТЦК присвоює військове звання «солдат (матрос) запасу» одночасно з прийняттям на військовий облік особам, які не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки або були позбавлені військових звань під час проходження військової служби та служби у військовому резерві чи за вироком суду.

В абзаці 5 п. 21 виключена норма, що взяття громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України, на військовий облік здійснюється після взяття таких осіб на облік внутрішньо переміщених осіб.

Таким чином, норма буде звучати так: «Взяття громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України, на персонально-первинний та персональний військовий облік здійснюється після взяття таких осіб на військовий облік у районних (міських) ТЦК, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів за місцем фактичного проживання».

Змінено абзац 2 пункту 23.

До змін він звучав так: «Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які не актуалізували інформацію про себе в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, особисто у 7-денний строк з дня внесення змін до персональних даних прибувають із паспортом громадянина України та військово-обліковими документами до відповідного районного (міського) ТЦК, органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувального органу, який організовує та веде військовий облік на території адміністративно-територіальної одиниці, для взяття їх на військовий облік, зняття з військового обліку або внесення змін до їх облікових даних».

Після змін цей абзац виглядатиме наступним чином: «Громадяни, які підлягають взяттю на військовий облік та не можуть здійснити електронну ідентифікацію в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зобов’язані особисто прибути до відповідного ТЦК для взяття на військовий облік».

Разом із тим, лишається абзац 1 п. 23, відповідно до якого призовники, військовозобов’язані та резервісти в разі зміни адреси їх місця проживання або інших персональних даних зобов’язані особисто в 7-денний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку, зокрема у випадках, визначених постановою Кабміну від 7 лютого 2022 р. №265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад», через ЦНАП та інформаційно-комунікаційні системи.

Виключено обов’язок виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з метою забезпечення персонально-первинного військового обліку складати і подавати щороку до 1 грудня до районних (міських) ТЦК списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць. Аналогічно відповідний обов’язок виключено для державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Їм не потрібно складати і подавати щороку до 1 грудня до ТЦК списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць.

У п. 37 встановлено, що списки військового обліку формуються у справу та зберігаються разом із копіями військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів. В п. 38 уточнено, що в окремій справі зберігаються копії військово-облікових документів громадян, які були зняті з військового обліку районними (міськими) ТЦК, органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів, крім тих, які досягли граничного віку перебування в запасі.

Також передбачено, що зняття громадян з персонально-первинного та персонального військового обліку здійснюється лише після зняття зазначених громадян з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК, органах СБУ, відповідних підрозділах розвідувальних органів.

Постановка на облік жінок-медиків та фармацевтів

В новій редакції п. 50 встановлено, що заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, у 7-денний строк після здобуття відповідної освіти подають (надсилають засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення або на офіційну адресу електронної пошти, яка розміщена на офіційному веб-сайті) список таких жінок за формою згідно з додатком 14 до районних (міських) ТЦК за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання таких жінок.

Інформація, що міститься у зазначеному списку, є підставою для внесення районними (міськими) ТЦК до Реєстру «Оберіг» відомостей про таких жінок як військовозобов’язаних із визначенням номера військово-облікової спеціальності (без визначення ступеня їх придатності до військової служби).

Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, зобов’язані протягом 60 діб після здобуття відповідної освіти прибути до районного (міського) ТЦК за задекларованим/зареєстрованим місцем їх проживання для визначення ступеня їх придатності до військової служби.

До змін цей пункт передбачав, що відповідні заклади за 2 місяці до завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою подають список щодо таких жінок до ТЦК. Також раніше було передбачено, що взяття таких жінок на військовий облік військовозобов’язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Реєстру «Оберіг» з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

В додатку 2 «ПРАВИЛА військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» виключено п. 10-1. Він передбачав, що призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні у разі залишення свого місця проживання стати в 7-денний строк з дати взяття на облік ВПО на військовий облік у районному (міському) ТЦК за місцем перебування на обліку ВПО.

Також цей пункт передбачав обов’язок уточнити персональні дані, а для громадян, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3-х місяців – обов’язок стати на військовий облік шляхом прибуття особисто до ТЦК або подання заяви про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу. Було передбачено, що закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному веб-сайті. Таким чином, наразі ці норми з Порядку виключені.

Зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу, затвердженого постановою Кабміну №560

У п. 30-2, який встановлює, що повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, можуть централізовано друкуватися і надсилатися засобами поштового зв’язку виключено слово «централізовано». Відповідно також виключено слово «централізований» з норми, яка встановлює порядок друку повісток, які сформовані за допомогою Реєстру «Оберіг», та направлення їх військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку.

У новій редакції викладено пункт 88, який регулює порядок направлення «бойових» повісток.

Після змін у ньому передбачено, що «на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору (у разі потреби) резервістам та військовозобов’язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби вручається під особистий підпис або надсилається районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання».

Нагадаємо, до змін цей пункт виглядав так:

«На основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору резервістам та військовозобов’язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (Центральному управлінні або регіональних органах СБУ чи відповідному підрозділі розвідувальних органів) під особистий підпис вручається повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби».

Таким чином, по-перше, людині буде загрожувати кримінальна відповідальність, навіть якщо вона особисто свій підпис під повісткою не ставила, а їй надіслали «бойову» повістку «Укрпоштою». Нагадаємо, що у разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання такої повістки або невиконання вимог щодо прибуття для відправлення до військової частини (установи) у визначений у повістці час та місце такі особи несуть відповідальність відповідно до Кримінального кодексу.

По-друге, уряд додав, що проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору резервістам та військовозобов’язаним має бути підставою для повістки «у разі потреби». Що означає у даному випадку словосполучення «у разі потреби», вочевидь, військовозобов’язані та резервісти з’ясують вже на практиці.

Цифровізація передачі списків особового складу

У новій редакції викладено пункти 97 і 98 Порядку. Тепер список для передачі від ТЦК до військової частини можна формувати за допомогою реєстру «Оберіг» та направляти засобами електронного документообігу.

Так, на особовий склад військової (зведеної військової) команди відповідним ТЦК оформляється поіменний список за допомогою Реєстру «Оберіг», який після накладення кваліфікованого електронного підпису керівника ТЦК надсилається засобами системи електронного документообігу на адресу військової частини (ТЦК), до якої відправляється військова (зведена військова) команда.

Роздрукований примірник поіменного списку, який містить придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією, військово-облікові документи, обліково-послужні картки, особові справи, довідки з висновком ВЛК про придатність до військової служби за станом здоров’я на кожного резервіста та військовозобов’язаного отримує старший військової команди, який приймає особовий склад військової (зведеної військової) команди у своє підпорядкування.

Старший військової команди несе відповідальність за особовий склад військової (зведеної військової) команди з моменту прийняття його у своє підпорядкування, під час слідування до військової частини або об’єднаного (обласного) збірного пункту та до моменту завершення прийому особового складу військової (зведеної військової) команди військовою частиною або обласним (Київським та Севастопольським міським) ТЦК.

Після завершення прийому особового складу військової (зведеної військової) команди відповідно до поіменного списку старший військової команди передає до військової частини або обласного (Київського та Севастопольського міського) ТЦК комплект документів на кожного прийнятого резервіста та військовозобов’язаного.

Посадова особа, яка визначена командиром військової частини або керівником обласного (Київського та Севастопольського міського) ТЦК, робить у роздрукованому примірнику поіменного списку відмітку про прийняття (відмову у прийнятті) особового складу військової (зведеної військової) команди, яку засвідчує особистим підписом і скріплює гербовою печаткою військової частини (ТЦК), після чого цей примірник повертається старшому військової команди. Командир військової частини, начальник об’єднаного (обласного) збірного пункту несе відповідальність за прийнятий особовий склад військової (зведеної військової) команди після повернення старшому військової команди примірника поіменного списку з відмітками про прийняття особового складу.

Також Порядок доповнили новим пунктом 98-1, відповідно до якого командир військової частини не пізніше ніж на наступний день після прийняття військової (зведеної військової) команди надсилає засобами системи електронного документообігу на адресу ТЦК, з якого прибула військова (зведена військова) команда, витяг з наказу про зарахування особового складу військової (зведеної військової) команди до списків військової частини та поіменний список з відмітками про прийняття (відмову у прийнятті) особового складу з накладанням свого КЕП.

Інформація про зарахування резервіста або військовозобов’язаного до списків військової частини вноситься протягом доби районним (міським) ТЦК до Реєстру «Оберіг».

У новій редакції також викладено пункт 99, відповідно до якого у разі індивідуального відправлення резервіста або військовозобов’язаного до військової частини або об’єднаного (обласного) збірного пункту примірник поіменного списку відповідним ТЦК надсилається засобами системи електронного документообігу на адресу військової частини (ТЦК), до якої відправляється резервіст або військовозобов’язаний.

Роздрукований примірник поіменного списку, який містить придатний для зчитування QR-код з відповідною інформацією, військово-обліковий документ, обліково-послужна картка, особова справа, довідка з висновком ВЛК про придатність до військової служби за станом здоров’я видається резервісту або військовозобов’язаному.

Поіменний список з відміткою про прийняття (відмову у прийнятті) резервіста або військовозобов’язаного після накладення КЕП командира військової частини (керівника обласного (Київського або Севастопольського міського) ТЦК) надсилається не пізніше ніж на наступний день засобами системи електронного документообігу на адресу відповідного ТЦК.

Командир військової частини разом з примірником поіменного списку надсилає витяг із наказу про зарахування резервіста або військовозобов’язаного до списків військової частини. Роздрукований примірник поіменного списку з відміткою про відмову у прийнятті військовою частиною резервіста або військовозобов’язаного засвідчується особистим підписом посадової особи, яка визначена командиром військової частини, скріплюється гербовою печаткою військової частини та повертається резервісту або військовозобов’язаному.

Командир військової частини надсилає поіменний список із зазначенням причини відмови з накладеним своїм КЕП засобами системи електронного документообігу на адресу відповідного ТЦК.

Керівник ТЦК, який здійснює індивідуальне відправлення резервіста або військовозобов’язаного до військової частини або об’єднаного (обласного) збірного пункту, несе відповідальність за таке відправлення.

Автор: Наталя Мамченко

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