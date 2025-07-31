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Військовий омбудсман заявила, що військовослужбовці зможуть отримати сумарно 54 дні відпустки, але є умова

19:27, 31 липня 2025
Ольга Решетилова підкреслила, що збільшення кількості днів відпустки планується й надалі.
Військовий омбудсман заявила, що військовослужбовці зможуть отримати сумарно 54 дні відпустки, але є умова
Фото: Ольга Решетилова / Facebook
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Уповноважена Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів Ольга Решетилова заявила, що відтепер військовослужбовці зможуть отримати сумарно 54 дні відпустки.

Також вона підкреслила, що «це можливо за умови мінімум 30 % комплектації підрозділу». Разом з тим, слід зазначити, що Решетилова не назвала ані номеру законопроекту, ані норми, якою введені відповідні зміни.

«Ми разом із колегами з Головного управління захисту прав військовослужбовців МОУ допомагали впроваджували ці зміни, ініційовані Президентом України Володимир Зеленський.

▪️ З 2022 року додаткові дні відпустки для тих, хто має статус УБД, були заблоковані через воєнний стан згідно із Законом «Про соціальних і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Тепер усім учасникам бойових дій за рішенням командира можуть надавати додаткові 14 днів.

▪️ Ще 10 діб можна отримати за сімейними обставинами.

▪️ І що також дуже важливо, військові матимуть право на 30 днів основної відпустки, 15 із яких обовʼязкові. Не використати ці 15 діб військовослужбовець може тільки за власним бажанням», - заявила вона.

Також Ольга Решетилова підкреслила, що збільшення кількості днів відпустки планується й надалі. Нововведення стосуватимуться військових, які виконують бойові завдання в першому ешелоні оборони та наступальних операціях.

«Я дякую Офісу Президента України за підтримку, Генеральному штабу ЗСУ – за конструктивну дискусію і компромісне рішення, Міністерству оборони України – за співпрацю і оперативні напрацювання», – наголосила Уповноважена Президента.

У свою чергу міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що додаткові 14 днів відпустки — це чесно й справедливо щодо воїнів, які в зоні бойових дій безперервно стримують ворога.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13235. У фінальній редакції законопроекту передбачаються зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Зокрема, в пункті 18 статті 10-1 Закону буде встановлено, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, крім надання частини щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів, надається ще й додаткова відпустка, визначена Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з дозволу командира (начальника) військової частини.

У свою чергу заступник керівник Офісу Президента Павло Паліса пояснив нововведення у відпустках для військових.

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ЗСУ відпустка

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