Тепер є 15 днів, гарантованих законом: Павло Паліса пояснив, на які відпустки матимуть право військові після нововведень

Заступник керівник Офісу Президента Павло Паліса пояснив нововведення у відпустках для військових.

Фото: hromadske.ua

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Влада озвучила, що з 31 липня вводяться нововведення для відпусток військовослужбовців. Деталі пояснив заступник керівник Офісу Президента Павло Паліса.

«Бачу багато інтерпретацій щодо нововведень по відпустках. Хочу внести ясність.

Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє.

Щодо гарантованих 15 днів. Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта — залежно від можливостей у підрозділі» – зазначив Павло Паліса.

Крім того, за його словами, пропрацьовується механізм компенсації невикористаних днів відпустки не після звільнення, а щороку.

Також він закликав не забувати, що є ще 10 днів за сімейними обставинами, а до кожного виду відпустки, за потреби, додаються дні на дорогу.

Нагадаємо, раніше Військовий омбудсман Ольга Решетилова повідомила, що «Верховна Рада проголосувала за законопроект, яким визначено, що 15 з 30 днів на рік основної відпустки для військовослужбовців є обовʼязковими. Також розблоковано 14 додаткових днів відпустки (з дозволу командира) для учасників бойових дій».

«Таким чином після підписання закону військовослужбовці будуть мати право на:

30 днів основної відпустки, 15 з яких обовʼязкові. Не використати цих 15 днів військовослужбовець може тільки за власним бажанням.

10 днів за сімейними обставинами.

14 днів відпустки для УБД», пояснила Решетилова.

Також, за словами Ольги Решетилової, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки вирішив створити робочу групу, яка напрацює рішення для збільшення кількості днів відпусток саме для військовослужбовців, які виконують бойові завдання на глибину виконання першого ешелону оборони або наступу.

«Крім того, Президент ставив задачу законодавчо врегулювати питання щорічних компенсацій невикористаних відпусток військовослужбовцям (на сьогодні така компенсація відбувається тільки під час звільнення або родині у випадку загибелі). На жаль, сьогодні вирішити це питання не вдалося, через правову колізію – така норма суперечила б нормі іншого закону, який ще не вступив в силу. Народні депутати пообіцяли вирішити це питання якнайшвидше – вказала Військовий омбудсман.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13235. У фінальній редакції законопроекту передбачаються зміни до пункту 18 статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Зокрема, в пункті 18 статті 10-1 Закону буде встановлено, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям, крім надання частини щорічної основної відпустки загальною тривалістю не більше 30 календарних днів, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів, надається ще й додаткова відпустка, визначена Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з дозволу командира (начальника) військової частини.

Автор: Наталя Мамченко

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