Теперь есть 15 дней, гарантированных законом: Павел Палиса объяснил, на какие отпуска будут иметь право военные после нововведений

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса объяснил нововведения в отпусках для военнослужащих.

Фото: hromadske.ua

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Власти озвучили, что с 31 июля вводятся нововведения для отпусков военнослужащих. Детали объяснил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.

«Вижу много интерпретаций относительно нововведений по отпускам. Хочу внести ясность.

Ранее у всех было 30 дней отпуска. Сейчас добавили 14 дней для участников боевых действий. Эта норма существовала и раньше, но для военных она не действовала во время военного положения. Теперь действует.

Что касается гарантированных 15 дней. Раньше их не было, и могла возникнуть ситуация, когда из-за решения командира (например, в случае сложной ситуации в подразделении) человек не имел возможности пойти в отпуск вообще. Теперь есть 15 дней, гарантированных законом. Остальное — в зависимости от возможностей в подразделении», — отметил Павел Палиса.

Кроме того, по его словам, прорабатывается механизм компенсации неиспользованных дней отпуска не после увольнения, а ежегодно.

Также он призвал не забывать, что есть еще 10 дней по семейным обстоятельствам, а к каждому виду отпуска, при необходимости, добавляются дни на дорогу.

Напомним, ранее Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что «Верховная Рада проголосовала за законопроект, которым определено, что 15 из 30 дней в год основного отпуска для военнослужащих являются обязательными. Также разблокированы 14 дополнительных дней отпуска (с разрешения командира) для участников боевых действий».

«Таким образом, после подписания закона военнослужащие будут иметь право на:

30 дней основного отпуска, 15 из которых обязательны. Не использовать эти 15 дней военнослужащий может только по собственному желанию.

10 дней по семейным обстоятельствам.

14 дней отпуска для УБД (участников боевых действий)», — пояснила Решетилова.

Также, по словам Ольги Решетиловой, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности решил создать рабочую группу, которая разработает решения для увеличения количества дней отпусков именно для военнослужащих, выполняющих боевые задачи на глубину выполнения первого эшелона обороны или наступления.

«Кроме того, Президент ставил задачу законодательно урегулировать вопрос ежегодных компенсаций неиспользованных отпусков военнослужащим (на сегодня такая компенсация происходит только во время увольнения или семье в случае гибели). К сожалению, сегодня решить этот вопрос не удалось из-за правовой коллизии — такая норма противоречила бы норме другого закона, который еще не вступил в силу. Народные депутаты пообещали решить этот вопрос как можно быстрее», — указала Военный омбудсмен.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 31 июля приняла в целом как закон законопроект 13235. В финальной редакции законопроекта предусматриваются изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

В частности, в пункте 18 статьи 10-1 Закона будет установлено, что во время действия военного положения военнослужащим, кроме предоставления части ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней, предоставляется еще и дополнительный отпуск, определенный Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», с разрешения командира (начальника) воинской части.

Автор: Наталя Мамченко

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