Молдова попросила США отложить введение 25% пошлин

В Молдове подчеркивают, что стране нужно время для заключения возможного двустороннего торгового соглашения.

Фото: newsmaker.md

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Госсекретарь Министерства экономического развития и цифровизации Молдовы Кристина Чебан заявила, что страна обратилась к США с просьбой отложить введение 25% пошлин на все молдавские товары, сообщает Deschide.

Чебан подчеркнула, что Молдове необходимо больше времени для заключения возможного двустороннего торгового соглашения.

Она также добавила, что Молдова продолжит диалог с американской стороной и местными экспортерами, чтобы определить наиболее жизнеспособные варианты для сохранения конкурентоспособности на внешнем рынке, параллельно активизируя усилия по диверсификации рынков сбыта.

«Пока мы не получили ответа. Он должен поступить от Министерства торговли США. Кроме этого ведомства, в Штатах задействованы и политические, и экономические структуры, которые затем принимают совместное решение. Я не хочу говорить, будет ли отсрочка или нет, но такая возможность существует», — заявила Чебан.

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