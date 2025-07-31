Молдова попросила США відкласти впровадження 25% мит

У Молдові підкреслюють, що країна потребує часу для укладення можливої двосторонньої торгової угоди.

Фото: newsmaker.md

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Державний секретар Міністерства економічного розвитку та цифровізації Молдови Крістіна Чебан заявила, що країна звернулась до США з проханням відтермінувати впровадження 25 % мит на всі молдовські товари, пише Deschide.

Чебан підкреслила, що Молдова потребує часу для укладення можливої двосторонньої торгової угоди.

Також вона додала, що Молдова продовжить діалог з американською стороною та місцевими експортерами, щоб визначити найбільш життєздатні варіанти для збереження конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, паралельно з активізацією зусиль щодо диверсифікації ринків збуту.

«Поки що ми не отримали відповіді. Вона має надійти від Міністерства торгівлі США. Крім цього відомства, у Штатах взаємодіють і політичні, і економічні структури, які потім ухвалюють спільне рішення. Я не хочу говорити, чи буде відтермінування, чи ні, але така можливість існує», – заявила Чебан.

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