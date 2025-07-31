86% скарг на ТЦК у липні виявилися фейками або маніпуляціями — командування Сухопутних військ

Командування Сухопутних військ заявило, що у липні 7 осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Фото: blik.ua

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Командування Сухопутних військ оприлюднило звіт про роботу ТЦК та СП.

Зазначається, що у липні 210 із 244 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та ІПСО.

При цьому командування Сухопутних військ підкреслює, що лише 33 випадки (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені, зокрема:

▪️ 2 осіб відсторонено від виконання обов’язків;

▪️ 7 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

▪️ 24 службових розслідувань тривають.

«Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві Закону, а дійсно винні порушники були покарані», - заявили у відомстві.

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