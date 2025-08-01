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У Держпраці нагадали порядок оформлення неповнолітнього працівника, інфографіка

07:00, 1 серпня 2025
Трудовий договір із неповнолітнім працівником потрібно укладати лише у письмовій формі.
У Держпраці нагадали порядок оформлення неповнолітнього працівника, інфографіка
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Державна служба з питань праці пояснює, який порядок оформлення неповнолітнього працівника.

Насамперед, з ними обов’язково укладається трудовий договір у письмовій формі.

Перед початком роботи підліток має пройти медичний огляд і надати довідку про відсутність протипоказань до праці. Такий огляд є обов’язковим щороку, доки працівникові не виповниться 21 рік.

Також варто пам’ятати, що випробувальний термін для неповнолітніх не допускається.

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Держпраці

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