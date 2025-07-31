86% жалоб на ТЦК в июле оказались фейками или манипуляциями — Командование Сухопутных войск

Командование Сухопутных войск заявило, что в июле к дисциплинарной ответственности привлекли 7 человек.

Фото: blik.ua

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Командование Сухопутных войск опубликовало отчет о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Отмечается, что в июле 210 из 244 инцидентов (86%), связанных с ТЦК, оказались манипуляциями, фейками и информационно-психологическими спецоперациями (ИПСО).

При этом подчеркивается, что лишь 33 случая (14%) подтвердились, имели реальные основания и были проверены. В частности:

▪️ 2 человека отстранены от выполнения обязанностей;

▪️ 7 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;

▪️ 24 служебных расследования продолжаются.

«Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять мощному ресурсу российской пропаганды, на который враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве закона, а действительно виновные были наказаны», — заявили в ведомстве.

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