Практика судов
  1. В Украине

86% жалоб на ТЦК в июле оказались фейками или манипуляциями — Командование Сухопутных войск

18:33, 31 июля 2025
Командование Сухопутных войск заявило, что в июле к дисциплинарной ответственности привлекли 7 человек.
86% жалоб на ТЦК в июле оказались фейками или манипуляциями — Командование Сухопутных войск
Фото: blik.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Командование Сухопутных войск опубликовало отчет о работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Отмечается, что в июле 210 из 244 инцидентов (86%), связанных с ТЦК, оказались манипуляциями, фейками и информационно-психологическими спецоперациями (ИПСО).

При этом подчеркивается, что лишь 33 случая (14%) подтвердились, имели реальные основания и были проверены. В частности:

▪️ 2 человека отстранены от выполнения обязанностей;

▪️ 7 человек привлечены к дисциплинарной ответственности;

▪️ 24 служебных расследования продолжаются.

«Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять мощному ресурсу российской пропаганды, на который враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве закона, а действительно виновные были наказаны», — заявили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Уклонистов будет проще объявить в уголовный розыск – «боевые» повестки теперь можно не только вручать под личную подпись, но и рассылать по почте

Кабмин разрешил рассылать «боевые» повестки по почте, а не только вручать под личную подпись, что расширит количество лиц, которых можно объявить в настоящий «уголовный» розыск.

Военный омбудсмен объяснила, на сколько дней отпуска теперь имеют право военнослужащие

Военнослужащие будут иметь право на 30 дней основного отпуска, 15 из которых обязательны, 10 дней по семейным обстоятельствам и 14 дней отпуска для УБД.

Владимир Зеленский сообщил, что военные получат 15 дополнительных дней отпуска

«Я давал поручение, и мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для наших военных», – заявил Зеленский.

«Чиновники немедленно проинформируют партнеров об этом законе»: Зеленский сообщил, что подписал законопроект о НАБУ и САП

«Именно так, как и нужно, – за основу и в целом» – Владимир Зеленский уже подписал законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП.

Командиры смогут предоставлять дополнительный отпуск военнослужащим – Верховная Рада приняла закон

Военнослужащие смогут получить дополнительный отпуск с разрешения командира воинской части – парламент принял закон в целом.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області