Военный омбудсмен заявила, что военнослужащие смогут получить в сумме 54 дня отпуска, но есть условие

Ольга Решетилова подчеркнула, что увеличение количества дней отпуска планируется и в дальнейшем.

Фото: Ольга Решетилова / Facebook

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Уполномоченная Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов Ольга Решетилова заявила, что отныне военнослужащие смогут получить суммарно 54 дня отпуска.

Также она подчеркнула, что «это возможно при условии минимум 30 % комплектации подразделения». Вместе с тем, следует отметить, что Решетилова не назвала ни номера законопроекта, ни нормы, которой введены соответствующие изменения.

«Мы вместе с коллегами из Главного управления защиты прав военнослужащих Минобороны Украины помогали внедрять эти изменения, инициированные Президентом Украины Владимиром Зеленским.

▪️ С 2022 года дополнительные дни отпуска для тех, кто имеет статус УБД, были заблокированы из-за военного положения согласно Закону «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Теперь всем участникам боевых действий по решению командира могут предоставляться дополнительные 14 дней.

▪️ Еще 10 суток можно получить по семейным обстоятельствам.

▪️ И что также очень важно, военные будут иметь право на 30 дней основного отпуска, 15 из которых обязательны. Не использовать эти 15 суток военнослужащий может только по собственному желанию», — заявила она.

Также Ольга Решетилова подчеркнула, что увеличение количества дней отпуска планируется и в дальнейшем. Нововведения будут касаться военнослужащих, выполняющих боевые задачи в первом эшелоне обороны и в наступательных операциях.

«Я благодарю Офис Президента Украины за поддержку, Генеральный штаб ВСУ — за конструктивную дискуссию и компромиссное решение, Министерство обороны Украины — за сотрудничество и оперативную работу», — подчеркнула Уполномоченная Президента.

В свою очередь министр обороны Украины Денис Шмигаль заявил, что дополнительные 14 дней отпуска — это честно и справедливо по отношению к воинам, которые в зоне боевых действий непрерывно сдерживают врага.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 31 июля приняла в целом как закон законопроект 13235. В финальной редакции законопроекта предусматриваются изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

В частности, в пункте 18 статьи 10-1 Закона будет установлено, что во время действия военного положения военнослужащим, кроме предоставления части ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней, предоставляется еще и дополнительный отпуск, определенный Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», с разрешения командира (начальника) воинской части.

В свою чередь заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса объяснил нововведения в отпусках для военнослужащих.

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