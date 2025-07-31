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Владимир Зеленский сообщил, что военные получат 15 дополнительных дней отпуска

15:27, 31 июля 2025
«Я давал поручение, и мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для наших военных», – заявил Зеленский.
Владимир Зеленский сообщил, что военные получат 15 дополнительных дней отпуска
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что военные получат 15 дополнительных дней отпуска.

«Я давал поручение, и мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 днях отпуска для наших военных. Чтобы это начало действовать уже в августе», – отметил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 31 июля приняла в целом как закон законопроект №13235.

Изначально законопроект касался только обучения военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет без отрыва от службы. Именно в таком виде он был принят в первом чтении и готовился ко второму.

Однако 31 июля Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности решил еще раз пересмотреть поправки — и внес нормы, касающиеся права на дополнительный отпуск.

Как проанализировало наше издание, в финальной редакции законопроекта также предусмотрены изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которые не связаны с вопросами образования военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, проходящих службу по контракту или по призыву.

В частности, в пункте 18 статьи 10-1 Закона предлагается установить, что во время действия военного положения военнослужащим, кроме части ежегодного основного отпуска общей продолжительностью не более 30 календарных дней, отпусков по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней, также предоставляется дополнительный отпуск, предусмотренный Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», с разрешения командира (начальника) воинской части.

Вместе с тем, как отметило Главное юридическое управление парламента, эти поправки могут вызвать путаницу на практике.

Так, согласно положениям Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», на который ссылаются нормы только что принятого закона, дополнительный отпуск предоставляется военнослужащим, которым присвоен статус участника боевых действий, либо статус лица с инвалидностью вследствие войны, либо участника войны.

Однако из содержания финальной редакции законопроекта не следует, что дополнительный отпуск, определенный Законом «О статусе ветеранов войны», предоставляется исключительно тем, кто имеет соответствующий статус.

Следовательно, могут возникнуть вопросы о том, кто будет иметь право на такой отпуск.

В то же время новый закон предоставляет командиру (начальнику) воинской части право по собственному усмотрению принимать решение о том, кому и когда предоставлять соответствующий отпуск.

Также Президент сообщил, что уже подписал свой законопроект о НАБУ и САП.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ Верховная Рада Украины САП Владимир Зеленский

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