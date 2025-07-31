Ухилянтів буде простіше оголосити в кримінальний розшук – «бойові» повістки тепер можна не лише вручати під особистий підпис, а розсилати поштою

Кабмін дозволив розсилати «бойові» повістки поштою, а не лише вручати під особистий підпис, що розширить кількість осіб, яких можна оголосити у справжній «кримінальний» розшук.

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Кабмін спростив порядок розсилання «бойових» повісток, дозволивши не лише вручати їх під особистий підпис, але й надсилати поштою. Якщо людина проігнорує таку повістку, їй загрожує не просто штраф за КУпАП, а кримінальна відповідальність. Таким чином, людині загрожуватиме не просто «розшук ТЦК» і «червона стрічка» у Резерв+, а справжній «кримінальний» розшук від правоохоронців за ухилення від призову.

Нагадаємо, як раніше роз’яснювали у ТЦК, існують різні види повісток:

для взяття на військовий облік;

для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

для уточнення персональних даних, звірки даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів;

для призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби (так звана «бойова» повістка).

Порядок вручення цієї «бойової» повістки врегульовано пунктом 88 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженому постановою Кабміну №560.

Раніше, до змін було передбачено, що на основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору резервістам та військовозобов’язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, у ТЦК (Центральному управлінні або регіональних органах СБУ чи відповідному підрозділі розвідувальних органів) під особистий підпис вручається повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.

У разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання такої повістки або невиконання вимог щодо прибуття для відправлення до військової частини (установи) у визначений у повістці час та місце такі особи несуть відповідальність відповідно до Кримінального кодексу.

Отже, людина мала отримати «бойову» повістку лише під особистий підпис. Відповідно надалі у разі відмови чи невиконання вимог людині загрожує відповідальність за Кримінальним кодексом.

Кабмін постановою від 30 липня №916 вніс до цього пункту 88 зміни.

Вони звучать так: «На основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору (у разі потреби) резервістам та військовозобов’язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби вручається під особистий підпис або надсилається районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з повідомленням про вручення на адресу їх місця проживання».

Таким чином, по-перше, людині буде загрожувати кримінальна відповідальність, навіть якщо вона особисто свій підпис під повісткою не ставила, а їй надіслали «бойову» повістку «Укрпоштою».

По-друге, уряд додав, що проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору резервістам та військовозобов’язаним має бути підставою для повістки «у разі потреби». Що означає у даному випадку словосполучення «у разі потреби», вочевидь, військовозобов’язані та резервісти з’ясують вже на практиці.

Автор: Наталя Мамченко

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