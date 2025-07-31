Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

КЦС ВС пояснив, коли факт батьківства особи, зниклої безвісти, не підлягає встановленню в порядку окремого провадження

17:39, 31 липня 2025
Жінка просила встановити факт батьківства особи, яка зникла безвісти, щодо своєї дитини, змінити актовий запис про народження та анкетні дані дитини для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
КЦС ВС пояснив, коли факт батьківства особи, зниклої безвісти, не підлягає встановленню в порядку окремого провадження
Фото: no.mk.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Факт батьківства особи, яка не перебувала у шлюбі з матір’ю дитини, встановлюється в порядку окремого провадження виключно в разі смерті такої особи або визнання її померлою.

Якщо особа вважається зниклою безвісти, але немає відомостей про її смерть чи рішення суду про визнання її померлою, встановлення батьківства такої особи здійснюється шляхом подання позову про визнання батьківства в порядку позовного провадження.

Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі від 9 липня 2025 року у справі № 201/1017/25 (провадження № 61-5429св25).

У справі, що переглядалася, заявниця просила встановити факт батьківства особи, яка зникла безвісти, щодо своєї дитини, змінити актовий запис про народження та анкетні дані дитини для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Відмовляючи у відкритті провадження у справі, районний суд, із висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, мотивував своє судове рішення, зокрема, тим, що для розгляду судом у порядку окремого провадження заяви про встановлення факту батьківства необхідною умовою є встановлений факт смерті ймовірного батька дитини. Відсутність відомостей щодо смерті ймовірного батька дитини виключає можливість розгляду такої заяви в порядку окремого провадження.

КЦС ВС погодився з такими висновками, зазначивши, що передумовою звернення до суду із заявою про встановлення факту батьківства відповідно до ч. 1 ст. 130 СК України є запис про батька дитини у книзі записів народжень за вказівкою матері, а також смерть того, батьківство кого встановлюється, або оголошення такої особи померлою.

Таким чином, на переконання колегії суддів, відсутність судового рішення про визнання ймовірного батька дитини померлим або належних доказів його смерті виключає саму можливість звернення до суду із заявою про встановлення факту батьківства в порядку окремого провадження на підставі ст. 130 СК України. У разі відсутності відомостей про смерть особи, батьківство якої встановлюється, необхідним є звернення до суду з позовом про визнання батьківства в порядку ст. 128 СК України.

Разом з тим, зважаючи на підстави та предмет заяви, з урахуванням фактично встановлених обставин справи і досліджених доказів, суд першої інстанції, з висновком якого погодився суд апеляційної інстанції, додатково помилково мотивував своє судове рішення тим, що у відкритті провадження необхідно відмовити з підстав того, що встановлення зазначеного факту заявнику необхідне для подальшого оформлення для дитини пенсії у зв’язку з втратою годувальника, через що в заявника фактично виник спір з органом, який призначає та виплачує таку допомогу, що виключає можливість розгляду поданої заяви в порядку окремого провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд рішення суду судова практика КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухилянтів буде простіше оголосити в кримінальний розшук – «бойові» повістки тепер можна не лише вручати під особистий підпис, а розсилати поштою

Кабмін дозволив розсилати «бойові» повістки поштою, а не лише вручати під особистий підпис, що розширить кількість осіб, яких можна оголосити у справжній «кримінальний» розшук.

Військовий омбудсман пояснила, на яку кількість днів відпустки тепер мають право військовослужбовці

Військовослужбовці будуть мати право на 30 днів основної відпустки, 15 з яких обовʼязкові, 10 днів за сімейними обставинами та 14 днів відпустки для УБД.

Володимир Зеленський повідомив, що військові отримають 15 додаткових днів відпустки

«Я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових» – заявив Зеленський.

«Урядовці невідкладно проінформують партнерів про цей закон»: Зеленський повідомив, що підписав законопроект про НАБУ і САП

«Саме так, як і потрібно, – за основу та в цілому» – Володимир Зеленський вже підписав законопроект про повернення НАБУ і САП повноважень.

Командири зможуть надавати додаткову відпустку військовослужбовцям – Верховна Рада прийняла закон

Військовослужбовці зможуть отримати додаткову відпустку з дозволу командира військової частини – парламент прийняв закон в цілому.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області