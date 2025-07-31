КЦС ВС пояснив, коли факт батьківства особи, зниклої безвісти, не підлягає встановленню в порядку окремого провадження

Жінка просила встановити факт батьківства особи, яка зникла безвісти, щодо своєї дитини, змінити актовий запис про народження та анкетні дані дитини для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Фото: no.mk.court.gov.ua

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Факт батьківства особи, яка не перебувала у шлюбі з матір’ю дитини, встановлюється в порядку окремого провадження виключно в разі смерті такої особи або визнання її померлою.

Якщо особа вважається зниклою безвісти, але немає відомостей про її смерть чи рішення суду про визнання її померлою, встановлення батьківства такої особи здійснюється шляхом подання позову про визнання батьківства в порядку позовного провадження.

Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі від 9 липня 2025 року у справі № 201/1017/25 (провадження № 61-5429св25).

У справі, що переглядалася, заявниця просила встановити факт батьківства особи, яка зникла безвісти, щодо своєї дитини, змінити актовий запис про народження та анкетні дані дитини для оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Відмовляючи у відкритті провадження у справі, районний суд, із висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, мотивував своє судове рішення, зокрема, тим, що для розгляду судом у порядку окремого провадження заяви про встановлення факту батьківства необхідною умовою є встановлений факт смерті ймовірного батька дитини. Відсутність відомостей щодо смерті ймовірного батька дитини виключає можливість розгляду такої заяви в порядку окремого провадження.

КЦС ВС погодився з такими висновками, зазначивши, що передумовою звернення до суду із заявою про встановлення факту батьківства відповідно до ч. 1 ст. 130 СК України є запис про батька дитини у книзі записів народжень за вказівкою матері, а також смерть того, батьківство кого встановлюється, або оголошення такої особи померлою.

Таким чином, на переконання колегії суддів, відсутність судового рішення про визнання ймовірного батька дитини померлим або належних доказів його смерті виключає саму можливість звернення до суду із заявою про встановлення факту батьківства в порядку окремого провадження на підставі ст. 130 СК України. У разі відсутності відомостей про смерть особи, батьківство якої встановлюється, необхідним є звернення до суду з позовом про визнання батьківства в порядку ст. 128 СК України.

Разом з тим, зважаючи на підстави та предмет заяви, з урахуванням фактично встановлених обставин справи і досліджених доказів, суд першої інстанції, з висновком якого погодився суд апеляційної інстанції, додатково помилково мотивував своє судове рішення тим, що у відкритті провадження необхідно відмовити з підстав того, що встановлення зазначеного факту заявнику необхідне для подальшого оформлення для дитини пенсії у зв’язку з втратою годувальника, через що в заявника фактично виник спір з органом, який призначає та виплачує таку допомогу, що виключає можливість розгляду поданої заяви в порядку окремого провадження.

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