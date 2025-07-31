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КГС ВС объяснил, когда факт отцовства лица, пропавшего без вести, не подлежит установлению в порядке отдельного производства

17:39, 31 июля 2025
Женщина просила установить факт отцовства лица, которое пропало без вести, в отношении своего ребенка, изменить актовую запись о рождении и анкетные данные ребенка для оформления пенсии в связи с потерей кормильца.
КГС ВС объяснил, когда факт отцовства лица, пропавшего без вести, не подлежит установлению в порядке отдельного производства
Фото: no.mk.court.gov.ua
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Факт отцовства лица, которое не состояло в браке с матерью ребенка, устанавливается в порядке отдельного производства исключительно в случае смерти такого лица либо признания его умершим.

Если лицо считается пропавшим без вести, но отсутствуют сведения о его смерти или решение суда о признании его умершим, установление отцовства такого лица осуществляется путем подачи иска о признании отцовства в порядке искового производства.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда в деле от 9 июля 2025 года по делу № 201/1017/25 (производство № 61-5429св25).

В рассматриваемом деле заявительница просила установить факт отцовства лица, которое пропало без вести, в отношении своего ребенка, изменить актовую запись о рождении и анкетные данные ребенка для оформления пенсии в связи с потерей кормильца.

Отказывая в открытии производства по делу, районный суд, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, мотивировал свое решение, в частности, тем, что для рассмотрения судом в порядке отдельного производства заявления об установлении факта отцовства необходимым условием является установленный факт смерти предполагаемого отца ребенка. Отсутствие сведений о смерти предполагаемого отца исключает возможность рассмотрения такого заявления в порядке отдельного производства.

Кассационный гражданский суд Верховного Суда согласился с такими выводами, указав, что предпосылкой обращения в суд с заявлением об установлении факта отцовства в соответствии с ч. 1 ст. 130 Семейного кодекса Украины является запись об отце ребенка в книге записей рождений по указанию матери, а также смерть того, чье отцовство устанавливается, либо признание такого лица умершим.

Таким образом, по убеждению коллегии судей, отсутствие судебного решения о признании предполагаемого отца ребенка умершим или надлежащих доказательств его смерти исключает саму возможность обращения в суд с заявлением об установлении факта отцовства в порядке отдельного производства на основании ст. 130 СК Украины. При отсутствии сведений о смерти лица, чье отцовство устанавливается, необходимо обращение в суд с иском о признании отцовства в порядке ст. 128 СК Украины.

В то же время, учитывая основания и предмет заявления, а также фактически установленные обстоятельства дела и исследованные доказательства, суд первой инстанции, с выводом которого согласился суд апелляционной инстанции, дополнительно ошибочно мотивировал свое судебное решение тем, что в открытии производства следует отказать на том основании, что установление указанного факта заявителю необходимо для последующего оформления пенсии для ребенка в связи с потерей кормильца, из-за чего у заявителя фактически возник спор с органом, который назначает и выплачивает такую помощь, что исключает возможность рассмотрения поданного заявления в порядке отдельного производства.

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