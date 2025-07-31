Кабмин установил новые правила по ИИ-текстам в диссертационных работах

Текст с ИИ в диссертации должен быть проверен автором.

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Кабинет Министров обязал авторов диссертаций подтверждать, что все фрагменты их работы, в создании которых был использован искусственный интеллект, проверены и отредактированы лично.

Согласно постановлению №928 от 30 июля, правительство определило, что соискатель должен подписать титульную страницу докторской диссертации, подтверждая, что все части текста, написанные с помощью ИИ, были им самостоятельно пересмотрены и скорректированы.

Также установлено, что Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования не будет рассматривать обращение о плагиате, фальсификации или фабрикации в диссертациях и научных публикациях, если Министерство образования и науки уже отменило решение ученого совета о присуждении научной степени или аннулировало диплом в связи с добровольным отказом лица.

Ранее мы писали, что Кабмин обновил порядок присуждения и лишения степени доктора наук.

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