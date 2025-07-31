Кабмін встановив нові правила щодо ШІ-текстів у дисертаційних роботах

Текст з ШІ у дисертації має бути перевірений автором.

Фото: КМУ

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Кабінет Міністрів зобов’язав авторів дисертацій підтверджувати, що всі фрагменти їхньої роботи, у створенні яких було використано штучний інтелект, перевірені та відредаговані ними особисто.

Відповідно до постанови №928 від 30 липня, уряд визначив, що здобувач має власноруч підписати титульну сторінку докторської дисертації, підтверджуючи, що всі частини тексту, написані з допомогою ШІ, були ним самостійно переглянуті та скориговані.

Також встановлено, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) не розглядатиме звернення щодо плагіату, фальсифікації чи фабрикації у дисертаціях і наукових публікаціях, якщо Міністерство освіти і науки вже скасувало рішення вченої ради про присудження наукового ступеня або анулювало диплом у зв’язку з добровільною відмовою особи від цього ступеня.

Раніше ми писали, що Кабмін оновив порядок присудження та позбавлення ступеня доктора наук.

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