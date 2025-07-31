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Лідери ЄС привітали підписання Зеленським закону про відновлення незалежності НАБУ і САП

16:58, 31 липня 2025
Президент Європейської ради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн опублікували спільну заяву на підтримку прийняття закону про НАБУ та САП.
Лідери ЄС привітали підписання Зеленським закону про відновлення незалежності НАБУ і САП
Фото: AFP
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Як відомо, Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13533 стосовно відновлення повноважень НАБУ і САП, внесений Володимиром Зеленським. Сьогодні Президент підписав цей документ.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн опублікували спільну заяву на підтримку прийняття закону про НАБУ та САП.

"Підпис президента України Зеленського під законом про відновлення незалежності НАБУ та САП є позитивним кроком. Реформи в Україні у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають продовжуватися. Вони залишаються важливими для просування України на європейському шляху", - написали фон дер Ляєн та Кошта.

При цьому вони запевнили, що ЄС продовжуватиме підтримувати ці зусилля.

«Судово-юридична газета» раніше аналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Зокрема, закон залишає зміни стосовно спрощеного порядку призначення до прокуратури без конкурсу – зокрема з числа екс-правоохоронців та зміни щодо звільнення прокурорів – у тому числі з керівних посад.

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НАБУ закон ЄС САП Володимир Зеленський

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