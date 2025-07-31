Уклонистов будет проще объявить в уголовный розыск – «боевые» повестки теперь можно не только вручать под личную подпись, но и рассылать по почте

Кабмин упростил порядок рассылки «боевых» повесток, разрешив не только вручать их под личную подпись, но и отправлять по почте. Если человек проигнорирует такую повестку, ему грозит не просто штраф по КоАП, а уголовная ответственность.
Таким образом, человеку будет грозить не просто «розыск ТЦК» и «красная лента» в Резерв+, а настоящий «уголовный» розыск от правоохранительных органов за уклонение от призыва.
Напомним, как ранее разъясняли в ТЦК, существуют разные виды повесток:
Порядок вручения этой «боевой» повестки регулируется пунктом 88 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабмина № 560.
Ранее, до изменений, было предусмотрено, что на основании результатов проведения медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора резервистам и военнообязанным, подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, в ТЦК (Центральном управлении или региональных органах СБУ или соответствующем подразделении разведывательных органов) под личную подпись вручается повестка о призыве на военную службу во время мобилизации и отправке к местам прохождения военной службы.
В случае отказа резервиста или военнообязанного от получения такой повестки или невыполнения требований о прибытии для отправки в воинскую часть (учреждение) в определенное в повестке время и место такие лица несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом.
Следовательно, человек должен был получить «боевую» повестку только под личную подпись. Соответственно, в дальнейшем в случае отказа или невыполнения требований человеку грозит ответственность по Уголовному кодексу.
Кабмин постановлением от 30 июля № 916 внес в этот пункт 88 изменения.
Они звучат так: «На основании результатов проведения медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора (в случае необходимости) резервистам и военнообязанным, подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, повестка о призыве на военную службу во время мобилизации и отправке к месту прохождения военной службы вручается под личную подпись или отправляется районным (городским) территориальным центром комплектования и социальной поддержки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении на адрес их места жительства».
Таким образом, во-первых, человеку будет грозить уголовная ответственность, даже если он лично свою подпись под повесткой не ставил, а ему прислали «боевую» повестку «Укрпочтой».
Во-вторых, правительство добавило, что проведение медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора резервистам и военнообязанным должно быть основанием для повестки «в случае необходимости». Что означает в данном случае словосочетание «в случае необходимости», очевидно, военнообязанные и резервисты выяснят уже на практике.
Автор: Наталя Мамченко
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