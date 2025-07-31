Уклонистов будет проще объявить в уголовный розыск – «боевые» повестки теперь можно не только вручать под личную подпись, но и рассылать по почте

Кабмин разрешил рассылать «боевые» повестки по почте, а не только вручать под личную подпись, что расширит количество лиц, которых можно объявить в настоящий «уголовный» розыск.

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Кабмин упростил порядок рассылки «боевых» повесток, разрешив не только вручать их под личную подпись, но и отправлять по почте. Если человек проигнорирует такую повестку, ему грозит не просто штраф по КоАП, а уголовная ответственность.

Таким образом, человеку будет грозить не просто «розыск ТЦК» и «красная лента» в Резерв+, а настоящий «уголовный» розыск от правоохранительных органов за уклонение от призыва.

Напомним, как ранее разъясняли в ТЦК, существуют разные виды повесток:

для постановки на воинский учет;

для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;

для уточнения персональных данных, сверки данных военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов;

для призыва на военную службу во время мобилизации и отправки к местам прохождения военной службы (так называемая «боевая» повестка).

Порядок вручения этой «боевой» повестки регулируется пунктом 88 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабмина № 560.

Ранее, до изменений, было предусмотрено, что на основании результатов проведения медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора резервистам и военнообязанным, подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, в ТЦК (Центральном управлении или региональных органах СБУ или соответствующем подразделении разведывательных органов) под личную подпись вручается повестка о призыве на военную службу во время мобилизации и отправке к местам прохождения военной службы.

В случае отказа резервиста или военнообязанного от получения такой повестки или невыполнения требований о прибытии для отправки в воинскую часть (учреждение) в определенное в повестке время и место такие лица несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом.

Следовательно, человек должен был получить «боевую» повестку только под личную подпись. Соответственно, в дальнейшем в случае отказа или невыполнения требований человеку грозит ответственность по Уголовному кодексу.

Кабмин постановлением от 30 июля № 916 внес в этот пункт 88 изменения.

Они звучат так: «На основании результатов проведения медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора (в случае необходимости) резервистам и военнообязанным, подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, повестка о призыве на военную службу во время мобилизации и отправке к месту прохождения военной службы вручается под личную подпись или отправляется районным (городским) территориальным центром комплектования и социальной поддержки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении на адрес их места жительства».

Таким образом, во-первых, человеку будет грозить уголовная ответственность, даже если он лично свою подпись под повесткой не ставил, а ему прислали «боевую» повестку «Укрпочтой».

Во-вторых, правительство добавило, что проведение медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора резервистам и военнообязанным должно быть основанием для повестки «в случае необходимости». Что означает в данном случае словосочетание «в случае необходимости», очевидно, военнообязанные и резервисты выяснят уже на практике.

Автор: Наталя Мамченко

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