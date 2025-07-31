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Вища рада правосуддя не хоче бачити проблем, з якими стикаються суди – Рада суддів України

08:15, 31 липня 2025
В органі суддівського врядування вважають, що Вища рада правосуддя фактично «прикриває» Державну судову адміністрацію від критики.
Вища рада правосуддя не хоче бачити проблем, з якими стикаються суди – Рада суддів України
Джерело фото: Рада суддів України
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У Раді суддів України скептично оцінюють діяльність Вищої ради правосуддя стосовно забезпечення фінансових потреб судової влади.

Про це повідомив голова Ради суддів України Богдан Моніч під час засідання правничої асоціації «Добросуд» 26 липня.

«Суди повідомляють про те, що виникли ті або інші проблеми. Ми звертаємось до Державної судової адміністрації. Однак в ДСА кажуть, що все нібито «добре». Як відомо, РСУ раніше неодноразово висловлювала зауваження до діяльності ДСА, однак Вища рада правосуддя по суті виступала на захист ДСА та її керівництва», - розповів Богдан Моніч.  

Як зазначив голова РСУ, попри претензії, які час від часу виникають у судів та суддів до ДСА, Вища рада правосуддя робить вигляд, що нічого не відбувається, а керівники ДСА регулярно отримують премії.

«Тобто ВРП не бачить проблем, з якими стикаються суди», - розповів Богдан Моніч.

Більше того, за словами голови РСУ, склалася ситуація, коли Вища рада правосуддя поводить себе некоректно по відношенню до Ради суддів України.

«Під час розгляду скарг на ДСА, Рада правосуддя по суті вказала Раді суддів на її «місце» -  фактично нам сказали, що «непотрібно туди втручатися»», - зазначив Богдан Моніч.

Як додав голова РСУ, наразі у розпорядженні ДСА є нерозподілені кошти спеціального фонду (близько 3 млрд. грн. за даними ДСА), які можна було б хоча б часткового направити на вирішення потреб судової влади, однак Судова адміністрація поки що «притримує» зазначені кошти.

Нагадаємо, що за даними опитування суддів судів першої інстанції, більше 75% суддів за власні гроші закуповують все необхідне для забезпечення здійснення правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд ДСА Рада суддів України ВРП

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