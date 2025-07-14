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Гроші, за рахунок яких можна було б підвищити зарплату в апаратах судів, будуть скеровані на фінансування Громадської ради міжнародних експертів – ДСА

08:00, 14 липня 2025
На час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору суддів ВАКС їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.
Гроші, за рахунок яких можна було б підвищити зарплату в апаратах судів, будуть скеровані на фінансування Громадської ради міжнародних експертів – ДСА
Засідання ВККС та ГРМЕ, джерело фото - ВККС
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Гроші, які в теорії могли б бути використані для збільшення розміру заробітної плати для працівників апаратів судів та помічників суддів, частково будуть використані для фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка складається з шести іноземних експертів у сфері права.

Про це 7 липня повідомили у Державній судовій адміністрації.

ГРМЕ, нагадаємо, здійснює відбір суддів Вищого антикорупційного суду та суддів його Апеляційної палати.  

Як повідомила під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади директор Департаменту фінансово-економічної діяльності ДСА Віолета Мишкіна, наразі спеціальний фонд бюджету судової влади складає близько 3 млрд гривень.

Однак ДСА змушена «притримувати» вказані гроші, оскільки незрозуміло, скільки до кінця 2025 року може виникнути ситуацій, коли будуть потрібні позапланові або екстрені виплати.

Зокрема, мова йде вже про другий за останні роки конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.   

Нагадаємо, що конкурс на 25 посад суддів ВАКС та АП ВАКС, який відбувався у 2023-2025 роках фактично провалився – за підсумками іспитів та співбесід ВККС та ГРМЕ змогли відібрати лише двох суддів першої інстанції ВАКС.

Відтак 3 червня 2025 року був оголошений ще один конкурс вже на 23 вакантні посади суддів ВАКС та АП ВАКС.

Зазначимо, що Закон «Про Вищий антикорупційний суд» передбачає, що на час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.

Члени ГРМЕ також мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя ДСА гроші зарплата фінанси ВАКС

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