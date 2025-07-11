Міноборони оголосило рекордний тендер на FPV

Міноборони оголосило тендери на закупівлю FPV-дронів на 3,3 млрд грн.

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Агенція оборонних закупівель (АОЗ) Міністерства оборони України вперше оголосила тендери на закупівлю FPV-дронів за тактико-технічними характеристиками (ТТХ) на загальну суму понад 3,3 млрд грн, повідомила пресслужба відомства.

На платформі Prozorro опубліковано 11 лотів на 2,06 млрд грн та 8 лотів на 1,32 млрд грн.

«FPV-дрони – ключовий елемент сучасної війни, який дозволяє знищувати ворожу техніку та живу силу з мінімальними ризиками для наших військових. Ми прагнемо забезпечити прозорість, рівний доступ для виробників і відповідність якості», – зазначив керівник Департаменту закупівель Міноборони Олександр Осадчий.

Закупівлі за ТТХ, а не за моделями, дозволили залучити 19 кваліфікованих виробників. «Такий підхід відкриває ринок, зберігає конкуренцію та пришвидшує процес через рамкові угоди», – пояснив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Рамкова угода передбачає попередній відбір постачальників за базовими критеріями, після чого проводяться тендери з чіткими вимогами до продукції. Закупівлі здійснюються в закритому модулі Prozorro для захисту даних, а пропозиції можна подавати напряму або через представника.

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