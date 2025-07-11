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Скорочення фінансування загрожує допомозі українським біженцям – голова МОМ

21:35, 11 липня 2025
В МОМ переконані, що скорочення допомоги Україні може спричинити нову хвилю міграції.
Скорочення фінансування загрожує допомозі українським біженцям – голова МОМ
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Генеральна директорка Міжнародної організації з міграції (МОМ) Емі Поуп попередила, що зменшення міжнародного фінансування та втома від війни в Україні ставлять під загрозу підтримку мільйонів постраждалих, повідомило Reuters.

«Війна триває вже три з половиною роки. Думаю, можна сміливо сказати, що всі втомилися, і ми чуємо це навіть від українців, які живуть під постійними обстрілами й були змушені неодноразово залишати свої домівки», – зазначила Поуп. Вона підкреслила, що лише припинення війни може вирішити кризу, адже без миру потреби в допомозі не зникнуть.

За даними ООН, російське вторгнення спричинило найбільшу міграційну кризу в Європі у XXI столітті: 5,6 млн українців стали біженцями, а 3,8 млн – внутрішньо переміщеними особами. Поуп повідомила, що рішення президента США Дональда Трампа скоротити зовнішню допомогу призвело до дефіциту бюджету МОМ у $1 млрд цього року. Деякі європейські донори, зокрема Велика Британія, також переспрямовують кошти на оборону.

«Неможливо спочатку надавати допомогу, а потім просто піти, не залишивши нічого. Ми бачимо, що коли підтримка припиняється, люди знову залишають свої домівки… Тож скорочення можуть викликати нову хвилю міграції», – застерегла Поуп.

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біженець фінанси іммігранти

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