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Сокращение финансирования угрожает помощи украинским беженцам – глава МОМ

21:35, 11 июля 2025
В МОМ убеждены, что сокращение помощи Украине может вызвать новую волну миграции.
Сокращение финансирования угрожает помощи украинским беженцам – глава МОМ
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Генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Эми Поуп предупредила, что уменьшение международного финансирования и усталость от войны в Украине ставят под угрозу поддержку миллионов пострадавших, сообщило Reuters.

«Война продолжается уже три с половиной года. Думаю, можно смело сказать, что все устали, и мы слышим это даже от украинцев, которые живут под постоянными обстрелами и были вынуждены неоднократно покидать свои дома», - отметила Поуп. Она подчеркнула, что только прекращение войны может решить кризис, ведь без мира потребности в помощи не исчезнут.

По данным ООН, российское вторжение вызвало крупнейший миграционный кризис в Европе в XXI веке: 5,6 млн украинцев стали беженцами, а 3,8 млн - внутренне перемещенными лицами. Поуп сообщила, что решение президента США Дональда Трампа сократить внешнюю помощь привело к дефициту бюджета МОМ в $1 млрд в этом году. Некоторые европейские доноры, в частности Великобритания, также перенаправляют средства на оборону.

«Невозможно сначала оказывать помощь, а потом просто уйти, не оставив ничего. Мы видим, что когда поддержка прекращается, люди снова покидают свои дома... Поэтому сокращения могут вызвать новую волну миграции», - предостерегла Поуп.

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беженец финансы иммигранты

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