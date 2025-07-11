Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих кадровых изменениях в правительстве, которые будут базироваться на результатах работы чиновников, сообщила пресс-служба Офиса Президента.
«Я ожидаю детальных отчетов от чиновников, от команды Офиса по каждой договоренности с нашими партнерами, по каждому результату, на который мы ожидали: что достигнуто и что до сих пор на выполнении. Выводы будут - персональные, кадровые выводы», - отметил Зеленский.
Напомним, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подтвердил около 20 указов о ротации послов.
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