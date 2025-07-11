Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве

По словам Президента, «выводы будут – персональные, кадровые выводы».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих кадровых изменениях в правительстве, которые будут базироваться на результатах работы чиновников, сообщила пресс-служба Офиса Президента.

«Я ожидаю детальных отчетов от чиновников, от команды Офиса по каждой договоренности с нашими партнерами, по каждому результату, на который мы ожидали: что достигнуто и что до сих пор на выполнении. Выводы будут - персональные, кадровые выводы», - отметил Зеленский.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подтвердил около 20 указов о ротации послов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.