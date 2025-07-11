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Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді

20:25, 11 липня 2025
За словами Президента, «висновки будуть – персональні, кадрові висновки».
Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді
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Президент України Володимир Зеленський заявив про майбутні кадрові зміни в уряді, які базуватимуться на результатах роботи урядовців, повідомила пресслужба Офісу Президента.

«Я очікую детальних звітів від урядовців, від команди Офісу щодо кожної домовленості з нашими партнерами, щодо кожного результату, на який ми очікували: що досягнуто й що досі на виконанні. Висновки будуть – персональні, кадрові висновки», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив близько 20 указів про ротацію послів.

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