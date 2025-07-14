У КПК встановлять особливий режим розслідування злочинів службовців оборонних підприємств з переліку Defence City

Давид Арахамія вніс альтернативний законопроект про особливий порядок розслідування злочинів, вчинених службовими особами юросіб, включених Міноборони до Переліку підприємств ОПК Defence City.

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Група народних депутатів на чолі з Давидом Арахамією зареєструвала альтернативний законопроект 13423-2 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо порядку кримінального провадження стосовно підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Цей законопроект доопрацьовано порівняно з першою версією 13423.

Отже, народні депутати пропонують доповнити КПК окремою статтею 616-1 «Особливості кримінального провадження стосовно службових осіб підприємств оборонно-промислового комплексу».

Відповідно до неї у період дії воєнного стану і протягом 3-х років після його завершення досудове розслідування стосовно службових осіб юридичних осіб, включених Міноборони до Переліку підприємств оборонно-промислового комплексу (тобто, переліку Defence City), у разі вчиненням ними кримінальних правопорушень під час виконання службових обов’язків, здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею, протягом всього строку перебування юридичної особи у Переліку Defence City.

Так, відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами юридичних осіб з Defence City, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань Генпрокурором (або в. о.).

Генпрокурор зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту внесення таких відомостей, повідомити Міноборони про початок досудового розслідування.

Слідчий, дізнавач, прокурор, слідчий суддя перед прийняттям процесуальних та судових рішень в межах досудового розслідування зобов’язані перевіряти наявність відомостей щодо включення юридичної особи до Переліку Defence City.

При направленні Генеральному прокурору документів та матеріалів, необхідних для внесення відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення службовими особами юридичних осіб з Переліку Defence City, слідчий, дізнавач, прокурор зобов’язаний долучити до таких документів та матеріалів відомості щодо включення вказаних юридичних осіб до Переліку.

Клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, відсторонення від посади, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, про арешт майна, про проведення обшуку, про порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи службової особи юридичних осіб з Переліку Defence City, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути погоджені Генеральним прокурором (або в. о.).

Розгляд таких клопотань, крім клопотань про застосування негласних слідчих (розшукових) дій, здійснюється слідчим суддею, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею ВАКС. Такі клопотання розглядаються за обов’язкової участі особи, щодо якої вони подані, або її захисника. Слідчий суддя зобов’язаний завчасно повідомити таку особу про розгляд клопотання, крім клопотання про застосування негласних слідчих (розшукових) дій або обшуку. Ухвали слідчого судді за результатами розгляду таких клопотань можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у випадках, передбачених КПК.

Повідомлення про підозру службовій особі юридичної особи з Переліку Defence City, здійснюється Генпрокурором (в. о.) або керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Генеральний прокурор (в. о.), керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про підозру службовій особі юридичної особи з Переліку Defence City, у порядку, передбаченому частинами 1 і 2 статті 278 КПК.

Про застосування запобіжного заходу, ухвалення вироку службовій особі юрособи, зазначеної у Переліку Defence City, прокурор, слідчий суддя або суд повідомляє Міністерство оборони.

Пропонується, щоб цей закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу».

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстрували пакет законопроектів про Defence City. Йдеться про спеціальний режим для підприємств оборонно-промислового комплексу. Пакет, за словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, розроблявся спільно з Міноборони.

Перелік підприємств-резидентів Defence City вестиме Міністерство оборони. Для них буде передбачено зокрема:

податкові пільги до 1 січня 2036 року – звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, від земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку

спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій

можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій тощо.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань податкової політики одноголосно рекомендував ухвалити в першому читанні законопроекти 13420 та 13421, які створюють правову основу для ініціативи Defence City.

Автор: Наталя Мамченко

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