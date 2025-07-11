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Зелене світло для оборонки – комітет підтримав податкові та митні пільги для ОПК

17:39, 11 липня 2025
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді ухвалити податкові пільги для учасників Defence City.
Зелене світло для оборонки – комітет підтримав податкові та митні пільги для ОПК
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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно рекомендував ухвалити в першому читанні законопроекти №13420 та №13421, які створюють правову основу для ініціативи Defence City, спрямовану на підтримку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Документи, розроблені спільно з Міністерством оборони України та за участі представників галузі, передбачають створення сприятливих умов для розвитку оборонних підприємств. За словами Гетманцева, діалог із бізнесом триватиме під час підготовки до другого читання.

Ключові положення законопроектів:

  • Створення Переліку підприємств ОПК (резидентів Defence City), який вестиме Міноборони з обмеженим доступом до інформації для захисту даних.
  • Податкові пільги до 1 січня 2036 року: звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, земельного податку, податку на нерухомість та екологічного податку.
  • Збереження чинних пільг: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, переваги для релокованих підприємств.
  • Додаткові інструменти: спрощення митних процедур, експортного контролю для військових технологій, особливості валютного нагляду від НБУ, підтримка релокації.

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Верховна Рада України податкова митниця оборона пільги

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