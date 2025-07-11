Зелене світло для оборонки – комітет підтримав податкові та митні пільги для ОПК

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики одноголосно рекомендував ухвалити в першому читанні законопроекти №13420 та №13421, які створюють правову основу для ініціативи Defence City, спрямовану на підтримку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.
Документи, розроблені спільно з Міністерством оборони України та за участі представників галузі, передбачають створення сприятливих умов для розвитку оборонних підприємств. За словами Гетманцева, діалог із бізнесом триватиме під час підготовки до другого читання.
Ключові положення законопроектів:
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