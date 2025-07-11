Держава зможе підвищувати прожитковий мінімум без автоматичного збільшення зарплат посадовців чи штрафів – Руслан Стефанчук записав звернення

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук записав відеозвернення з приводу пакету законопроектів про розрахунок посадових окладів суддів, чиновників та прокурорів в орудних величинах замість прожиткового мінімуму.

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив у відеозверненні суть пакету законопроектів, якими пропонується відв’язати посадові оклади суддів, прокурорів та чиновників від прожиткового мінімуму. Як раніше писала «Судово-юридична газета», їх будуть розраховувати в орудних величинах.

«Сьогодні у Верховній Раді разом із колегами зареєстрували пакет із чотирьох законопроектів, які мають зробити прожитковий мінімум реальним соціальним стандартом, а не умовною цифрою.Його головна мета — захищати людей, а не бути підставою для розрахунку штрафів і зарплат посадовців. Після ухвалення ці зміни дозволять чесно підвищувати прожитковий мінімум і робити соціальні виплати більш справедливими», зазначив Руслан Стефанчук.

Так, за його словами, прожитковий мінімум вже не відображає реальних витрат людини.

«Зараз його використовують майже до всього: нарахування соцвиплат, штрафів, зарплат посадовців тощо, і через це він втратив своє головне призначення», вказав спікер.

За його словами, прожитковий мінімум має повернути собі роль як соціальний стандарт, який реально гарантує базові умови життя. По-друге, потрібно забрати невластиві йому функції, наприклад, розрахунок штрафів чи зарплат посадовців.

По-третє, запровадити окремі показники, щоб розрахунки зарплат штрафів і зборів не впливали на розмір прожиткового мінімуму, а також створити умови для його поступового підвищення так, щоб це відповідало можливостям державного бюджету.

«Я переконаний ці зміни зроблять соцвиплати більш чесними та прив'язними до реальних потреб людей і нададуть можливість державі підвищувати прожитковий мінімум без автоматичного збільшення штрафів чи зарплат посадовців, а також, головне, повернуть йому основне призначення бути реальним соціальним стандартом», підкреслив Руслан Стефанчук.

Як писала «Судово-юридична газета», посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становитиме 15,2 базових (орудних) величин для визначення розмірів посадових окладів. Детектива НАБУ – 16,6. Судді місцевого суду – 18,2. Це передбачає пакет законопроектів, який зареєструвала у парламенті група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Загалом – підписи під відповідними законопроектами 13466, 13467, 13468, 13469 поставили більше 100 народних обранців, серед яких голова соціального комітету Ради Галина Третьякова та голова податкового комітету Данило Гетманцев. Отже, основна мета цих проектів – усунути залежність зарплат працівників бюджетної сфери і державних органів від прожиткового мінімуму.

Втім, за попереднім аналізом «Судово-юридичної газети», у разі встановлення орудної величини 3470 грн, це не відобразиться на фактичному розмірі нинішніх посадових окладів суддів першої інстанції та у місцевих прокуратурах.

Наприклад, зараз посадовий оклад судді місцевого суду складає 63 060 грн (30 прожиткових мінімумів, помножені на «заморожений» прожитковий мінімум для суддів в 2102 грн).

Якщо орудна величина складатиме не менше 3470 грн, то посадовий оклад судді місцевого суду буде не менше 63 154 грн.

Для прокурора окружної прокуратури у разі прийняття закону оклад може збільшитися до 52 744 грн. Наразі такий прокурор отримує близько 40 тисяч грн посадового окладу.

Також ми писали, що прожитковий мінімум, який нині використовуються як прив’язка для розрахунку штрафів, замінять штрафною ставкою.

Автор: Наталя Мамченко

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