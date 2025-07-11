Государство сможет повышать прожиточный минимум без автоматического увеличения зарплат чиновников или штрафов – Руслан Стефанчук записал обращение

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук записал видеообращение по поводу пакета законопроектов о расчете должностных окладов судей, чиновников и прокуроров в операционных величинах вместо прожиточного минимума.

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил в видеообращении суть пакета законопроектов, которыми предлагается отвязать должностные оклады судей, прокуроров и чиновников от прожиточного минимума. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», их будут рассчитывать в операционных величинах.

«Сегодня в Верховной Раде вместе с коллегами зарегистрировали пакет из четырех законопроектов, которые должны сделать прожиточный минимум реальным социальным стандартом, а не условной цифрой. Его главная цель — защищать людей, а не быть основанием для расчета штрафов и зарплат должностных лиц. После принятия эти изменения позволят честно повышать прожиточный минимум и делать социальные выплаты более справедливыми», — отметил Руслан Стефанчук.

Так, по его словам, прожиточный минимум уже не отражает реальных расходов человека.

«Сейчас его используют почти для всего: начисления соцвыплат, штрафов, зарплат должностных лиц и т.д., и из-за этого он утратил свое главное предназначение», — указал спикер.

По его словам, прожиточный минимум должен вернуть себе роль социального стандарта, который реально гарантирует базовые условия жизни. Во-вторых, нужно убрать несвойственные ему функции, например, расчет штрафов или зарплат должностных лиц.

В-третьих, ввести отдельные показатели, чтобы расчеты зарплат, штрафов и сборов не влияли на размер прожиточного минимума, а также создать условия для его постепенного повышения так, чтобы это соответствовало возможностям государственного бюджета.

«Я убежден, эти изменения сделают соцвыплаты более честными и привязанными к реальным потребностям людей и предоставят возможность государству повышать прожиточный минимум без автоматического увеличения штрафов или зарплат должностных лиц, а также, главное, вернут ему основное предназначение быть реальным социальным стандартом», — подчеркнул Руслан Стефанчук.

Как писала «Судебно-юридическая газета», должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составит 15,2 базовых (операционных) величин для определения размеров должностных окладов. Детектива НАБУ – 16,6. Судьи местного суда – 18,2. Это предусматривает пакет законопроектов, который зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком. В общей сложности – подписи под соответствующими законопроектами 13466, 13467, 13468, 13469 поставили более 100 народных избранников, среди которых председатель социального комитета Рады Галина Третьякова и председатель налогового комитета Даниил Гетманцев. Итак, основная цель этих проектов – устранить зависимость зарплат работников бюджетной сферы и государственных органов от прожиточного минимума.

Впрочем, по предварительному анализу «Судебно-юридической газеты», в случае установления операционной величины 3470 грн, это не отразится на фактическом размере нынешних должностных окладов судей первой инстанции и в местных прокуратурах.

Например, сейчас должностной оклад судьи местного суда составляет 63 060 грн (30 прожиточных минимумов, умноженные на «замороженный» прожиточный минимум для судей в 2102 грн).

Если операционная величина будет составлять не менее 3470 грн, то должностной оклад судьи местного суда будет не менее 63 154 грн.

Для прокурора окружной прокуратуры в случае принятия закона оклад может увеличиться до 52 744 грн. Сейчас такой прокурор получает около 40 тысяч грн должностного оклада.

Также мы писали, что прожиточный минимум, который сейчас используется как привязка для расчета штрафов, заменят штрафной ставкой.

Автор: Наталя Мамченко

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