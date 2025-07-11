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В МИД отреагировали на заявления венгерских медиа о смерти военного якобы из-за избиения в ТЦК

17:49, 11 июля 2025
Украинская сторона призывает Будапешт воздержаться от спекуляций и сосредоточить внимание на реальном источнике угроз — агрессии РФ.
В МИД отреагировали на заявления венгерских медиа о смерти военного якобы из-за избиения в ТЦК
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В Министерстве иностранных дел Украины назвали манипулятивными заявления венгерских медиа относительно обстоятельств смерти украинского военнослужащего венгерского происхождения Йосипа Шебештена, в частности — о якобы насильственной мобилизации и избиении в ТЦК.

Об этом 11 июля заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Как пишет Укринформ, в частности, он напомнил, что командование Сухопутных войск ВСУ уже сделало публичное заявление, в котором выразило соболезнования семье погибшего, предоставило исчерпывающую информацию о произошедшем и заверило в открытости к прозрачному изучению всех обстоятельств в рамках украинского законодательства.

«Важно добавить кое-что и с нашей дипломатической перспективы… Заявления Венгрии абсолютно манипулятивны и играют на руку России и её пропаганде», — подчеркнул Тихий.

Он обратил внимание, что в заявлениях со стороны Венгрии ни разу не упоминается Россия — страна-агрессор, которая и стала причиной мобилизационных мероприятий в Украине.

Он также отметил, что каждый индивидуальный случай, связанный с мобилизацией, рассматривается в правовом поле.

«Мы призываем официальный Будапешт воздержаться от дальнейших спекуляций на этой теме. Если Венгрия действительно обеспокоена судьбой этнических венгров, проживающих в Украине, то целесообразно было бы сосредоточить усилия на воздействии на Россию, чтобы она сначала прекратила обстрелы, а затем и агрессию», — резюмировал Георгий Тихий.

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МИД Венгрия заявление мобилизация медиа

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